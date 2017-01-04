南非市长访台被批“叛国” 中方：明显违背一中原则

（联合早报网讯）南非行政首都茨瓦内市长姆西曼加1月2日结束对台湾的访问，回到南非，等待他的是其所属的南非最大反对党民主联盟和执政党非国大关于他此访的政治论战。

据《环球日报》报道，非国大2日再次发表声明，批评姆西曼加不顾外交部反对访问台湾，涉嫌故意破坏国家外交政策，并向南非外交部建议：这种“叛国”政府官员的护照应该被没收。声明还要求外交部对台湾在南非的办事处发出抗议，该办事处对姆西曼加发出了访问邀请。

姆西曼加2日称，他将在未来几天对访问台湾的成果进行更详细的反馈。他表示，无论非国大批评他此次访问违反一个中国政策与否，他的行为都是为了茨瓦内的利益，“我不希望将此次访问变成像非国大描述的‘政治足球’那样，我只是为茨瓦内市争取一切经济合作的机会”。

据南非《独立报》网站2日报道，南非外交部发表声明称，他们在姆西曼加访台湾之前对他进行过阻止，但他“无视了外交部的建议，毅然前往”。此举严重违反南非的外交政策，进而伤害国家利益。该部发言人称，“国内政治应该为外交让步，因为国家利益才是最重要的。”非国大发言人称，姆西曼加访台明显违背了南非宪法，“茨瓦内市不是一处独立地区，它的市政府应遵守南非外交政策”。

2016年12月31日，中国驻南非使馆发言人余勇就此事表示，众所周知，世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府。茨瓦内市市长同台湾方面进行官方接触，明显违背了一个中国原则和国际关系基本准则。我们对此坚决反对。

英国广播公司（BBC）3日称，在去年的地方政府选举中，非国大自1994年掌权后首次失去了对茨瓦内市的控制，该地区选出了反对党支持的候选人姆西曼加。南非新闻网站“新闻24”称，针对非国大的指责，民主联盟反击称，非国大没有权利决定茨瓦内市长和民主联盟为了促进就业和投资而会见任何人。该党还称，非国大的批评是“虚伪的”，是“政治报复”。路透社称，自1997年建交后，中国已成为南非最大的贸易伙伴。