立法院临时会前夕 苏嘉全吁朝野合作拼经济

（联合早报网讯）台湾立法院长苏嘉全今天（4日）召集朝野协商临时会前夕，在面簿发文表示，以人民利益为优先，不为政党私利下，让总预算案及重大议案完成审议，呼吁2017朝野携手合作拼经济。

苏嘉全上午将召集朝野党团协商临时会相关事宜，他昨晚在面簿发文表示，新的一年新的开始，大家各自的工作岗位上，展开忙碌的日常生活，透过辛勤耕耘，期待能够丰收甜美的果实。

他说，新国会也没有停止前进的脚步，第二会期在上周结束前通过了120项议案，这周即将召开临时会，最重要的目标就是审议106年度中央政府总预算案。

苏嘉全说，总预算兹事体大，涵盖外交国防、教育文化、社会福利等全面性事务的推动，攸关国家整体建设发展与人民福祉，总预算的通过与执行，将可以有效刺激经济发展，让台湾的经济导入正向循环，其影响可说非常深远。

他表示，人民是国家的主人，国会必须以实现人民最大福祉为原则。临时会召开在即，期盼新年有新气象，所有立委都能以国事为重，以人民利益为优先，在不为政党私利下，彼此能够坐下来理性讨论，善尽监督的职责，让总预算案及重大议案完成审议，才不辜负对人民的承诺。

苏嘉全说，2017，朝野携手合作拼经济，为台湾的未来一起努力。