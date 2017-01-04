台北失业给付申请人数创七年新高

（联合早报网讯）台北市2016年前11个月有至少6300间公司解散、撤销或废止，申请失业给付者逾1万6000人，创七年新高。就业服务处推估，全年人数可能超过1万8000人，公司亏损及业务紧缩则是最主要的解雇理由。

根据就业服务处资料显示，2016年前11个月，台北市申请失业给付的人数达1万6276人，加上正在进行劳资调解的复兴航空，预计全年总数将超过1万8000人，这项数据创下七年新高。历年最高点为2009年雷曼兄弟破产引发金融危机后，就业服务处收到超过3万人的申请。

就业服务处长游淑眞表示，“非自愿离职”的原因主要是公司亏损或业务紧缩，达5539件，占三成比例；历年来资遣原因多以亏损或业务紧缩、不能胜任工作两项为主，但2016年有更多企业在业务上无法突破，造成资遣人数攀升。

中国国民党籍台北市议员戴锡钦说，当前台北市招商状况不理想，企业投资意愿低，加上一例一休上路，陆客来台人数预期持续下降等，2017年的情况恐怕会继续恶化，面对此一警讯，市府应严肃看待，研拟对策。

针对失业者，游淑眞说，会替他们量身打造处方，盘点学历、改善弱点、加强信心；对于新移民、中高龄、游民或青年等特定对象，也会拟定不同策略，媒合相关工作。