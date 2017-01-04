“扫黄打非”办：去年关闭取缔非法网站1.4万余个

（联合早报网讯）中国“扫黄打非”办公室今天（4日）发布了2016年工作成果：全国共收缴各类非法出版物1600余万件，处置淫秽色情等网络有害信息450万余条，关闭或取缔非法和传播有害信息的网站1.4万余个，查处各类“扫黄打非”案件6600余起，其中刑事案件600余起，刑事处罚1300余人。

针对网络淫秽色情现象易发、多发、突发等问题，“扫黄打非”部门精心组织开展“净网2016”行动，多波次开展集中整治。先后对云盘、网络直播平台、微领域、不雅视频事件、新闻客户端等重点领域进行集中整治。全国共处置网络淫秽色情信息140余万条，收缴淫秽色情出版物32万余件。

“扫黄打非”工作持续强化案件查办，形成震慑力。全国重点查处了辽宁辽阳“5•11”网络传播淫秽物品牟利案、湖南衡阳“8•02”网络传播淫秽色情信息牟利案等“净网”大案60多起，依法关闭可乐云、乐盘网等问题严重的云盘服务企业，并依法追究相关负责人刑事责任，行政处罚了25家知名互联网企业，有效遏制了网络传播淫秽色情信息现象。

此外，网络直播平台作为新兴业态，涉黄涉非问题多，查处治理难度大。今年，网信、文化、新闻出版广电等部门相继出台网络直播管理法规，明确监管内容，落实监管职责，加大监管力度。文化执法、公安等“扫黄打非”部门严格依法查处了“斗鱼”“熊猫TV”“映客”等一批违法违规直播平台。

针对非法有害少儿出版物及信息妨害少年儿童健康成长问题，“扫黄打非”部门大力开展“护苗2016”专项行动，一手抓市场整治、网络清查，全国收缴非法有害少儿出版物346万件，处置有害信息458万余条；一手抓正面引导，组织各地开展“绿书签2016”系列宣传教育活动，引导少年儿童远离和抵制非法有害出版物。

同时，严厉打击涉少儿非法有害出版物及信息制售传播活动，成功查办了北京“8•08”特大制售侵权盗版少儿类出版物案，查获侵权盗版出版物350万册，涉案金额达9100余万元，为近年之最；不断加大网上涉少儿“扫黄打非”案件查办力度，查办了浙江嘉兴吴某等人网络传播淫秽物品牟利案等一批有影响的大案要案，网上空间进一步清朗。

在打击“三假”和侵权盗版工作方面，全国共收缴侵权盗版出版物460余万件、非法报刊90余万件，查办侵权盗版案件1500余起、“三假”案件130余起。“秋风2016”专项行动中，专门设计并组织开展的部分重点城市高校及其周边复印店专项治理行动，查处取缔违法违规复印店2000余家；开展假冒学术期刊网站专项整治工作，严肃查处利用假冒学术期刊网站实施诈骗等违法行为。