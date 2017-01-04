天津市原市长黄兴国严重违纪被双开

（联合早报网讯）天津市原市委代理书记、市长黄兴国严重违纪，被开除党籍和公职。

据中纪委网站1月4日消息，日前，经中共中央批准，中共中央纪委对第十八届中央委员，天津市原市委代理书记、市长黄兴国严重违纪问题进行了立案审查。

经查，黄兴国严重违反政治纪律和政治规矩，妄议中央大政方针，破坏党的集中统一，阳奉阴违，搞迷信活动，打探涉及本人的问题线索，对抗组织审查；违反组织纪律，违规选拔任用干部并收受财物，封官许愿，任人唯亲；违反廉洁纪律，收受礼品、礼金，纵容、默许亲属利用其职务上的影响获取巨额利益，利用职权和职务上的影响为其子谋取私利，在企业经营等方面为他人谋取利益并收受巨额财物；违反工作纪律，违规安排出访随行人员，对身边工作人员失察失管。利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物问题涉嫌犯罪。

依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中央纪委常委会议研究并报中共中央政治局会议审议，决定给予黄兴国开除党籍处分；由监察部报请国务院批准给予其开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。给予其开除党籍的处分，待召开中央委员会全体会议时予以追认。

中纪委网站在2016年9月10日深夜公布，黄兴国涉嫌严重违纪接受调查。黄兴国是继天津原政协副主席兼公安局局长武长顺、原副市长尹海林之后，中共十八大以来在天津被打下的第三只老虎，也是十八大以来首个落马的直辖市“一把手”。