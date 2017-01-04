闽台“小三通”2016年客运量超180万人次

2017年即将到来，面对新的一年，你最关心……(2016年12月30日开始投票)

Choices 新加坡经济转型带来的挑战 国际局势复杂多变 恐怖威胁对我国的影响 没有特别关心的课题，既来之则安之 新加坡经济转型带来的挑战 46.24% (295 votes) 国际局势复杂多变 29.94% (191 votes) 恐怖威胁对我国的影响 8.78% (56 votes) 没有特别关心的课题，既来之则安之 15.05% (96 votes) Total votes: 638