闽台“小三通”2016年客运量超180万人次

（联合早报网讯）福建省交通运输厅今天（4日）透露，2016年闽台“小三通”客运量超180万人次。
过去一年中，福建不断提升对台运输服务，推进海峡两岸海运快件、车辆互通稳步发展；更新“小三通”客运船舶三艘，“小三通”年客运量超180万人次，保持稳定增长态势。
福建省交通厅负责人表示，今年福建将继续巩固发展闽台客货运输，继续推进两岸海运快件试点、车辆互通业务，提升对台客运服务水平；加快厦门五通（三期）、福州琅岐和东山城垵对台码头建设，加快发展闽台邮轮运输。
与此同时，福建将加快完善交通设施网络，努力构建现代综合运输体系；加快发展现代交通物流业，推动运输产业转型升级；加快补齐交通民生短板；加快绿色交通发展，深入实施生态强省战略。
福建计划2017年交通运输投资850亿元（人民币，下同），实现高速公路新增通车里程209公里，沿海港口吞吐能力增加2000万吨，公路运输实现二级客运站县城全覆盖、地区性物流节点设区市全覆盖。
据福建省交通运输厅统计，2016年福建省公路水路交通投资完成了872亿元；水路、公路运输换算总周转量分别同比增长12.7%、7%；沿海港口货物吞吐量约1430万标箱，同比增长4.9%。