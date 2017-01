港研究：城市对保育受威胁物种有重要作用

(联合早报网讯)国际野生生物贸易猖獗,令大量物种面临灭绝危机。在这同时,因非法贸易,这些物种被带到原天然居住地以外的城市或野生环境,继续繁衍生存。香港大学学者与澳大利亚学者合作的研究发现,这些被带到原居地以外的物种,为受威胁物种的保育带来了新希望。

领导研究的香港大学研究助理教授LukeGibson博士今天(4日)表示:“偷猎者走遍全球最偏远的生态角落捕猎野生生物,用来制作衣服、当成食物或作为宠物。有些生物得以在过程中逃脱,在其天然居住地以外的地方繁衍。”

研究发现有49种全球性受威胁的生物(即国际自然保护联盟评估为“易危”“濒危”或“极危”的生物)在其自然分布范围以外建立种群。这些物种包括两栖类、爬行类、哺乳类、鸟类、昆虫和植物。除了南极洲外,这些物种已分别于不同大洲建立种群。

其中一个例子是“极危”物种小葵花凤头鹦鹉,目前全球只有2000只。小葵花凤头鹦鹉的原生地是印度尼西亚和东帝汶,因为过度捕猎用作宠物而数量大减,现被评定为“极危”物种。然而,很多小葵花凤头鹦鹉在交易过程中,被无意或故意地释放到新环境。目前香港有大约200只小葵花凤头鹦鹉,主要分布在港岛薄扶林和跑马地一带,占其全球数目约百分之十。

研究的共同作者、澳洲国立大学的杨鼎立表示:“小葵花凤头鹦鹉的例子显示高度城市化的香港,可以在保育全球性受威胁物种中扮演重要角色。”

由于过度偷猎,小葵花凤头鹦鹉的原生种群数量正急剧下跌。研究认为可借着重新引入已在其它地方栖居繁衍的种群,返回印尼和东帝汶,减缓当地因偷猎引致的问题。此外,如可捕猎香港的小葵花凤头鹦鹉种群以增加供应,也可纾缓对原生地种群需求的威胁。

有关研究成果已在国际研究期刊《Frontiers in Ecology and the Environment》发表。