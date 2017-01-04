辽宁舰将经台海北返 台军方：做好因应准备

（联合早报网讯）中国航舰辽宁舰及五艘护卫舰日前航绕台湾东部海域后，目前正在南中国海演训，在结束演训后，极可能经台湾海峡沿着海峡中线北返。由于台湾总统蔡英文将在1月7日起出访，台军方官员今天（4日）说，正在密切观察中国航舰是否就会选在这个时间点北返，藉机威吓台湾。

《自由时报》报道，台湾军方官员指出，辽宁舰航经台湾海峡并非首次，但过去仅是单纯的海上航行测试，舰上还没有配备舰载式战机，但是这次已经大不相同，目前辽宁舰上至少配有10余架歼15舰载式战机，以及为数不详的直10型直升机，如果中国航舰在航经台湾海峡沿着海峡中线北返时，进行歼15战机的起降演练，只要一起飞，就离台方的空中拦截区很近，对台空防安全将造成很大的威胁。

官员也说，此次随同中国航舰到南中国海演训的五艘军舰中，有三艘是配有俗称“中华神盾”的新式作战系统，战力跟中国其他军舰不同，如果届时是编队航经台湾海峡，颇有耀武扬威的意味。

官员分析指出，目前中国航舰虽然具有美军航舰打击群的态势，但实质上还没有具备美军航舰打击群等级的战力，因为中国航舰及舰载机还没有办法进行夜间起降及夜航巡弋任务，这对航舰打击群的整体战力而言，是被打了相当大的折扣。

对于中国航舰编队可能在近期就会航经台湾海峡北返，军方官员指出，军方各单位都在严密观察中国航舰的动向，若届时一旦航近台湾附近海域时，台湾的P3C反潜机及IDF、F16与幻象战机都会分批升空警戒，海面上则会有拉法叶及成功级、纪德级军舰在适当海域警戒，各地飞弹阵地也会做好应做的准备。