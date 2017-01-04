港金融界：政府换汇限制 不影响资金流入香港

（联合早报网讯）中国政府近来加强换汇限制，以防止国内资金外流加剧。但有香港金融业界人士认为，中国大陆资金仍然会持续流入香港，不会影响到今年香港股市及楼市表现。

新一年刚开始，中国政府再次执行新一轮外汇控管措施，以降低人民币贬值引发的资金外流压力，当中包括：个人5万美元的购汇额度重新启动，虽未缩减额度，但购汇流程更为复杂，更列明严禁境外买房、证券投资等用途。

汇丰银行私人银行董事总经理兼投资策略亚洲区主管范卓云昨天认为，中国投资者寻找海外投资以分散风险，并不奇怪。而当局限制跨境资金流向是有需要的，能避免金融市场波动。

她指出，中国政府虽采取资本管制措施，但目的是为了保持跨境资金流动稳定，不会减少南下资金投资港股的意愿。范卓云预期，在人民币贬值趋势下，中国大陆投资者对海外资产多元配置需求日增，加上中国大陆继续推进资本进程开放，南下资金会持续流入香港股市及楼市。

范卓云认为，在香港上市、拥有著名品牌但价值被低估的优质中港蓝筹股，以及具高增长潜力的中小型股票等，将会成为资金南下的潜在获益者，预期恒生指数在今年年底可见25000点，恒生中资企业指数在年底见11000点。

香港楼市方面，她预料今年楼价会稳定发展，难以出现大起大落。尽管特区政府已经出招加辣，相信楼价今年仍会高踞不下。

不过，渣打银行财富管理投资策略主管梁振辉认为，人民币贬值虽然令中国大陆资产需要寻找出路，不过港股今年表现平淡，投资吸引力不大，大陆投资者未必首选香港市场。

他预料，恒指今年会在22000点至24000点区间波动，当中他较看好中港银行股、健康护理股及能源股等。

梁振辉强调，大陆政策进一步收紧居民换汇限制，会影响海外买楼或买保险的大陆居民资金外流，但要真正改变资金流向，最主要的仍要靠改变人民币贬值预期。（戴庆成香港报道）