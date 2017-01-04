为提振台股交易量 证交税率或降至千分之1.5

（联合早报网讯）为提振低迷的台股交易量，台湾行政院昨天通过《证券交易税条例》第2条之2修正草案，将当冲（day trading，在同一个交易日对同一档股票进行买和卖）证交税率从千分之3降至千分之1.5，实施期间一年，希望立法院临时会在农历年前完成三读。

近年台湾经济不振，加上税赋等结构性因素，台股交易量日渐萎缩，台湾证券交易所董事长董事长施俊吉昨天在岁末新春记者会上表示，台股2016年日均交易量只有775亿元(新台币，35亿新元)，劵商减少了120家，从业人员则少了000多人，因此，提升台股交易量将是今年的主要目标。

为配合立法院临时会召开，行政院将每周四举行的院会提前到昨天举行，通过现行当冲证交税率千分之3减半降为千分之1.5修正案，金融监督管理委员会副主委黄天牧表示，金管会将配合财政部尽速与立委沟通，希望立法院赶在农历年前完成三读程序。

财政部长许虞哲也在行政院会后记者会表示，该条文生效后先观察一年，若股市流动性及成交量能提升，税收也能有所弥补，应会继续实施。

不过，政府仅针对当冲降税，未针对长期持有股票者的优惠减少等问题进行检讨，被外界批评为鼓励“投机”，而非“投资”，甚至不看好这项政策。

俊吉昨天表示，自2014年开放当冲交易以来，当冲占台股交易量比重提升到9%，参考没有证交税或印花税的股市，当冲比重可占成交量的三至五成，他虽不敢保证此项政策会提升多少台股成交量，但相信一定会使成交量上升。

他特别解释，政府很清楚社会对富人税、股利扣抵减半、健保附加保费、内外资税制等问题的看法，财政部也正请学者与相关机构进行研究，大约四、五月应会有研究结果。

证交所总经理李启贤对《联合早报》表示，证交所曾进行调查，多数都反映股市利润低，进行当冲3%税率无利可图，无意进场；且台股成交量太低，流动性差，更没兴趣投资，“当冲降税固然有一定投机性，但有造市者进场，会使市场活络，吸引投资者前来投资”。（庄慧良台北报道）