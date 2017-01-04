黄兴国因“严重违纪”被“双开” 面临牢狱之灾

（联合早报网讯）中共中央纪委昨天宣布，中共天津市委原代理书记、天津市长黄兴国因“严重违纪”被“双开”（开除党籍、开除公职），并被移送司法机关处理。这意味着62岁的黄兴国不仅结束了政治生命，还将面临牢狱之灾。

中纪委官网昨天发布中纪委对黄兴国立案审查的通报说，黄兴国严重违反政治纪律和政治规矩，妄议中央大政方针，破坏党的集中统一，阳奉阴违，搞迷信活动，打探涉及本人的问题线索，对抗组织审查；违反组织纪律，违规选拔任用干部并收受财物，封官许愿，任人唯亲；违反廉洁纪律，收受礼品、礼金，纵容、默许亲属利用其职务上的影响获取巨额利益，利用职权和职务上的影响为其子谋取私利，在企业经营等方面为他人谋取利益并收受巨额财物；违反工作纪律，违规安排出访随行人员，对身边工作人员失察失管；利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物问题涉嫌犯罪。

通报指出：黄兴国身为中共中央委员，严重违反政治纪律和政治规矩、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和国家法律，政治上蜕变，经济上贪婪，生活上腐化，其违纪行为性质十分恶劣、情节特别严重、影响极坏，严重破坏了天津的政治生态，损害了党的事业和形象，应予严肃处理。

通报说，经中央纪委常委会议研究并报中共中央政治局会议审议，决定给予黄兴国开除党籍处分；由监察部报请国务院批准给予其开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。给予其开除党籍的处分，待召开中央委员会全体会议时予以追认。

北京分析人士指出，从中纪委通报的内容和措辞看，黄兴国违纪和涉嫌犯罪的情节都十分严重。比如，违反政治规矩，妄议中央，破坏中共的集中统一，搞迷信活动，对抗组织审查，任人唯亲，收受财物，为亲属谋利等等，都是中共十八大后高层着力惩治的严重违纪行为。换句话说，与2015年被查的中共河北省委原书记周本顺一样，黄兴国也属于十八大后“不收敛、不收手”的典型。

与中纪委对周本顺违纪“性质恶劣”的定性相比，黄兴国违纪被定为“性质十分恶劣”，并且黄兴国比周本顺还多了“政治上蜕变，经济上贪婪，生活上腐化”等严厉措辞，显示黄兴国违纪和犯罪情节可能比周本顺更严重。

另外，中纪委指黄兴国利用职权为亲属和其子谋利，也从侧面证实了外界有关黄兴国为其弟黄兴常、黄兴荣，其子黄亮亮经商大开绿灯的传言。

黄兴国曾长期在浙江省工作。中共现任总书记习近平2002年出任浙江省委书记时，黄兴国担任浙江省委常委、宁波市委书记。外界由此认为，黄兴国也属于近几年来在中国政坛崛起的“之江新军”的一员。但黄兴国遭严查显示，“之江新军”未必就是官员的“护身符”。

2003年11月，黄兴国调任天津市委副书记、副市长，2007年年底任天津市长，2014年12月任天津市委代理书记、天津市长，一度被视为下届中共政治局的热门人选。

2015年8月12日，天津港发生巨大爆炸事故，造成惨重人员伤亡和财产损失。黄兴国一时成为众矢之的。2016年9月10日，中纪委宣布黄兴国涉嫌严重违纪接受调查。黄兴国成为中共十八大后首名落马的直辖市市长。（于泽远北京报道）