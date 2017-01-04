四川发生罕见官场枪击案 国土资源局长疑长期被“穿小鞋”致报复

（联合早报网讯）中国发生罕见的官场枪击案，四川攀枝花市一名高官昨早向正在开会的该市中共党委、市政府主要负责人连续开枪后自尽；市委书记张剡、市长李建勤在事故中受伤，经送院抢救后无生命危险。

综合新华社、《四川日报》等报道，事发于攀枝花市会展中心，犯罪嫌疑人经查为该市国土资源局局长陈忠恕（54岁）。陈忠恕涉嫌昨天上午10时50分左右持枪闯入会场行凶后逃走，后被发现时已在一楼自杀身亡。

界面新闻引述知情人士说，当时该市党政领导人正在会展中心二楼召开年底工作会议，陈忠恕忽然拔出手枪朝张剡与李建勤开枪，现场乱作一团。陈后来是朝自己头部开枪而亡。

澎湃新闻的微博则援引该市多名政府工作人员确认，指李中枪，伤势不明；张则是耳朵被打伤，但秘书称他“伤势不重，问题不大”。

行凶的陈忠恕1990年底开始在攀枝花市纪检监察系统任职，长年在攀枝花工作。他2005年从攀枝花下辖的米易县调任攀枝花市城市管理局副局长；2013年获任攀枝花市国土资源局局长、党委书记，全面主持市国土资源局党政工作，2015年还曾被表彰为“全国国土资源管理系统推进依法行政先进个人”。

目前仍不知陈忠恕如何拥有枪支及其干案动机，但网媒“香港01”引述当地媒体人广传的消息，指当地纪委在领导授意下，要调查陈忠恕相关矿权问题。攀枝花是中国有色金属重镇，矿产资源丰富，其中钛及用于制造特种钢的钒等资源量，分别占世界第一及第三。

熟悉当地官场的知情人士则透露，陈忠恕性格倔强，脾气火爆，颇有个性，在一次会议上，有参会人员手机响起，他勃然大怒，夺过手机当场摔得粉碎。陈忠恕还曾对朋友埋怨被书记长期“穿小鞋”（暗害），心中颇有怒气。

但报道并未直指上述书记就是张剡。54岁的张剡也在攀枝花任职多年，2006年底从四川遂宁市调任攀枝花市委副书记，与陈忠恕共事，并于2015年升任市委书记。

另一名伤者李建勤（53岁）则是在去年空降攀枝花，此前是担任国土资源部执法监察局党支部书记、局长。

昨天这起枪击案引起中国网民热议，但更多人是抱着“看戏”的态度看待事故。

媒体人“石扉客”在微信上指出，民众在举国处于重霾之际围观这条新闻，兴奋、起哄、冷嘲热讽之余“唯独没有看到任何悲伤”，“朝野上下，似乎真的在盼着出事，在等着看热闹”；认为中国社会上目前弥漫“异常饱满一戳即破”的情绪，值得关注。

律师斯伟江也指出，网上很多对这起枪击案的评论“居然是枪法不准，一片嫌事不够大的意思”，认为中国执政者应“好好研究一下这个现象”“一味刚猛，法令繁琐，最后，肯定是这种仇官的反应”。