陆生问马英九：为何留台非得倚仗男人

（联合早报网讯）台湾前总统马英九4日晚间到铭传大学演讲，一名中国大陆学生发问时感叹，在台湾学习非常快乐，但想留下来工作，却要“倚仗一个男人。”

台湾联合新闻网报道，马英九当天到铭传大学，吸引将近400位学生到场，其中约1/4是中国大陆学生。马英九只花了约50分钟演讲，开放提问长达90分钟以上，且有问必答。

一名大陆女交换生举手发言说，她来台只有半年时间，学习却相当快乐，即使念学位也只能待4年。如果想留在台湾，只能成为“某某太太”，不能以“我”的身份留下来，“要工作、生活，就要倚仗一个男人。”

这名陆生问马英九，什么时候才能开放留台工作，且不必透过结婚？马英九听闻后说，“很高兴你希望留下”，但目前法律上有些困难，台湾光是开放陆生来台，就讨论了很久，在立法院还打了一架。

马英九认为，两岸要和平发展，一定要加强青年交流。德国、法国曾是世仇，经过两次大战后，两国觉得不能再打下去了，推动大规模的学生交换，收到非常好的效果，顺利成立欧盟，这就是因为两国人民，在人生较早的阶段就已建立友谊。

他说，陆生政策一开始难免较严格，但现在三限六不已松绑地差不多了，最近政府也愿意让陆生纳入健保。但他不赞成陆生负担全额保费，为此还把侨、外生拖下水。

对于陆生毕业后留台工作议题，马英九提到，侨生原本也有工作薪水限制，但后来改成评点，政府应思考是否能把这套制度，也沿用到陆生上。他说，自己现在不是执政者，不能马上答应陆生的要求，但“只要我还在，我会往这方向来推。”

另外几名陆生提问时，也提到希望制度能有更多松绑，马英九提到，许多不是台湾的限制，而是大陆方面的限制。他呼吁在场所有陆生回大陆后，帮忙跟领导者反应一下，能够多开放一点。