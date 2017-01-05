韩在野党议员团访华 吁放宽萨德限制

（联合早报网讯）在韩中“萨德”矛盾持续发酵之际，韩国最大在野党共同民主党的7名议员4日抵京引人瞩目。韩联社报道，其中2名议员去年8月也曾以缓解“萨德”限韩僵局为由、不顾政府反对执意访华，在韩国国内引发了不少的反对。

报道指，以资深议员宋永吉为首的7人4日先后会见中国外长助理孔铉佑、外长王毅，并与孔铉佑共进晚餐。中国外长亲自出面欢迎韩国在野党议员团较罕见，与此前韩国驻华大使等政府官员求见遭拒形成鲜明对照。上述7人还将于5日和6日出席中国外交智库座谈会，并与人大外委会主任傅莹等高官会面。

韩国有舆论担心，上述议员在敏感时刻访华或有利于中方扩大“反萨德”宣传引导。中国外交部外交部发言人耿爽曾于3日表示，坚决反对美国在韩国部署“萨德”反导系统，中方对韩中合作交流持开放态度，但这需要有民意基础。

尽管韩国的看守内阁坚持部署“萨德”的立场，但民主党籍的总统热门人选纷纷要求重新审视“萨德”入韩决定。据悉，上述议员将向中方传达韩国内部对“萨德”入韩及设障限韩的民声民意，并致力于呼吁中方停止反制“萨德”相关措施，争取中方明显地放宽限制游客访韩、禁止租机赴韩、推迟涉韩电动汽车电池审批、封杀韩国艺人等。

宋永吉在访华前表示，从韩中关系发展的长远大局来看，让“萨德”问题干扰经济、社会文化交流是不可取的。宋永吉称，将向中方强调韩国政府换届后会应将朝核问题列为韩中之间首要的合作课题，希望中方在韩国新政府成立前停止采取“限韩令”。