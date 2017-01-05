披“马甲”横扫棋坛 AlphaGo团队：今年还有正式比赛

（联合早报网讯）1月4日晚，在腾讯野狐围棋网站上，近日横扫中韩日围棋界的神秘“网络棋手”Master宣布自己就是就是AlphaGo，而代为执子的就是AlphaGo团队的黄士杰博士。随后，Master再次击败了野狐网主办人之一、世界冠军古力九段，斩获了它的60连胜。AlphaGo的开发公司、谷歌旗下的DeepMind公司通过邮件回复澎湃新闻时提到，到北京时间1月4日，AlphaGo非正式的网络测试结束，今年晚些时候，将安排完整时长的正式围棋比赛。

澎湃新闻报道，DeepMind在回应中表示，“我们最近很努力地开发阿尔法围棋，刚过去的几天我们在网络的对弈平台进行了一些非正式的快棋对局，目的是为了检验我们最新版本的阿尔法围棋是否如我们的预期。我们需要感谢所有与我们的 Magister(P) 和 Master(P) 账户在弈城围棋网以及野狐围棋网对弈的棋手，也要感谢所有观战的人！最新的阿尔法围棋在对局中所富有启发性的创新，我们从中可以学到的，以及对局的结果都令我们非常激动。世界冠军古力与阿尔法围棋对弈以后写了，‘人类与人工智能共同探索围棋世界的大幕即将拉开’。我们现在结束了非正式的测试，非常期望今年能有机会与围棋组织以及专家共同探索神秘的围棋，在相互启发的气氛中共同领会围棋的奥妙。我们希望尽快发布其他公告。”

同时，DeepMind联合创始人之一戴密斯-哈撒比斯（Demis Hassabis）也在推特上“激动地”发布了官方声明，其中提到，“在非正式测试结束后，我们期待在今年安排一些标准时长的正式比赛”。

报道称，由于这次AlphaGo是以快棋的方式击败了众多世界冠军，包括“当今围棋第一人”柯洁，人们也会更加期待智能围棋在标准时长围棋比赛中的表现。