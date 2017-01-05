海协会原副会长王在希：武统台湾？ 大陆会做到仁至义尽

（联合早报网讯）中国全国台湾研究会副会长、海峡两岸关系协会原副会长王在希表示，解决台湾问题，总的说无非和平统一与武力统一两种样式，但不是绝对的。解决台湾问题，可能要综合使用政治、经济、军事、舆论、外交等各种手段，尽管两岸和平统一的可能性在慢慢丧失，大陆方面会继续坚持以最大的诚意和耐心，去争取实现和平统一的前景，做到仁至义尽。

王在希在《环球时报》的专访中表示，台湾已经没有任何其他力量可以抑制“台独”，唯一能够遏制“台独”势力的是大陆。经过民进党二十多年的经营，“台独”分裂势力已经在岛内坐大。所以，要问“台独还能猖狂多久？”关键看大陆的决心。

王在希指出，这个决心当然包括武力，但也不是光指武力。解决台湾问题，可能要综合使用政治、经济、军事、舆论、外交等各种手段，尽管两岸和平统一的可能性在慢慢丧失，大陆方面会继续坚持以最大的诚意和耐心，去争取实现和平统一的前景，做到仁至义尽。“中国人不打中国人”，这是大陆方面始终坚持的基本立场。坚持不放弃武力，只是针对“台独”分裂势力，而不是针对台湾普通民众，大陆方面会尽最大的努力去保护台湾同胞的生命财产安全。

他提到，解决台湾问题，总的说无非和平统一与武力统一两种样式，但不是绝对的。历史上也有兵临城下，最后通过谈判解决问题的“北平模式”;孙子兵法有“不战而屈人之兵”这条，兵不血刃，以战迫和，为历代军事家所推崇。

王在希强调，大陆方面不到万不得已，不会轻言动武。大陆会继续坚持和平统一的努力决不放弃。只要还有一线希望，大陆就会以百倍努力去争取。但最后能否实现和平统一，不完全取决于大陆，还要看台湾方面的态度。

王在希也认为，只要中国大陆发展强大了，统一只是迟早的问题，是大势所趋，“台独”这条路绝对走不通，对这一点充满自信。