中国铁路部门回应“高铁穿越雾霾区变脏”

（联合早报网讯）近日，有中国网友晒出多张高铁在穿越雾霾后的图片，引发热议。《北京青年报》报道指，1月3日在北京南站看到，几列经停的高铁列车车身外皮均有不同程度灰尘。中国铁路部门工作人员对此表示，雾霾的到来的确会加重车身脏的程度，但也存在其他因素。

1月2日，网上一篇名为《这是一辆穿过雾霾区的高铁》的文章称，一列从上海开往北京南站的高铁，在穿越华东、华北全部重雾霾区后未经雨水冲刷，尘埃布满车身。4日，有网友称从徐州发往北京的高铁，在到达目的地后车身变成了“金色”。该网友描述，“像是雾霾，整个车身非常脏，但也不排除是因为天气不好所以减少了列车清洗次数。”

对此，铁路部门的一位工作人员说，车身灰尘与雾霾有一定关系，雾霾出现的确会加重车身脏的程度。但不同车次的情况不尽相同，与车速、距离、行车时间及行车方向等都有关系。这几天雾和霾都重，车身也会更脏。

工作人员举例说，在雾霾天，京津城际列车外皮的干净程度，相对于其他列车会好一些，这主要是因为旅途短。一直以来，京津城际的所有列车在抵达北京南站后，每趟都会在站台上进行擦洗，保证开出北京南站的列车都是干净的。一般情况下，一些远途开来的列车因车程较远，上千公里开过来，途中受天气、时速等综合因素影响，也可能导致车身变脏。在雾霾严重时，也的确会加重车身变脏的程度。另外，铁路部门工作人员也表示，一般早晚时段，雾气比较大，相对脏的程度也会更严重。

北京铁路局北京动车段一位地勤机械师介绍，动车分为八辆编组和十六辆编组两种，每当动车完成当日使命到站后，都有专人将其送入各个动车库中，每位清理员会负责二至三节车厢的清洗工作。“一般清洗一次大概30分钟左右 ，不过这次雾霾的确给清洗难度加大不少，用时会更多些。”

另据北京南站的一位工作人员表示，现在，所有到达北京南站的站折车（到达后十几分钟后重新开往新的目的地），他们都有专人在开车前对其车外皮进行擦拭，让列车干净上路。同时，每天回到车库检修的动车组列车也都要进行车身清洗。遇到雾霾严重的日子，铁路部门会加派人手对列车各个敏感部位进行着重的清洗、擦拭，保证列车运行的安全。

北京公众环境研究中心主任马军表示，霾实际上是一种气溶胶，其污染物在吸附水汽并且膨胀之后，极易附着到车体上。而近期的雾霾不仅“高霾”，而且“高湿”，在高湿状态下，如果列车穿行距离比较长，又途经重度雾霾区域，污染物附着在车体上就会产生污染痕迹，“基本可以确认是由雾霾导致的，不过这个说法有个前提。”前提是指列车得到了定期清洗，倘若长期未得到清洗，则不能证明其灰尘都是由雾霾导致。