一张春联 点燃绿营新北市长角逐战

（联合早报网讯）民进党立委吴秉叡1月4日大动作宣布与新北多名党籍立委、议员印制联名春联，还有与台湾总统蔡英文联名的拜年海报，令人联想民进党内开始为新北市长初选热身，吴秉叡表示，是否投入初选目前还在思考，年后会选适当时机跟大家报告。

台湾联合报报道，台南市长赖清德屡传可能参选新北市长，与赖同属新潮流系的新北市副议长陈文治，4日现身力挺吴秉叡时说，吴是目前台面上有意参选市长者、无论资历、能力都“最到位的人”，就他目前所知，赖今年并未在新北送春联，春节也暂无北上行程。

立委高志鹏打算效仿吴秉叡作法，他仍表示，去年底在“台湾好政”三重说明会时，大家都力劝前行政院长游锡堃再次参选新北市长，游2014年参选时，由他担任总干事，所以未来他可以是候选人，也可能是总干事，“会再看看！”

立委罗致政今年则印制蔡英文联名月历，发给工会团体居多，但仍未明确表态。

吴秉叡4日邀集立委苏巧慧、张宏陆、吕孙绫，及副议长陈文治、议会党团总召张瑞山、陈永福、王淑慧等多名议员到场，共同发表春联；陈文治指出，新北市政已低落12年，朱立伦市长任期只剩两年，希望吴秉叡这两年好好准备，让新北重回美好年代。吴秉叡表示，目前还在思考阶段，初选就像是大家跑百米，各自在自己的跑道上全力冲刺出线。

吴秉叡去年便多次公开表态有意角逐市长，昨天也不忘推荐自己，他说，因为曾担任前县长苏贞昌的机要秘书6年，担任立委10多年，深耕新北己20年，对新北市政有深入了解，希望有机会与市民接触时，市民能了解他的想法，“等到决定后，我会尽力去跑！”