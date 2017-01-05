陆客不来怎么办？台央行提议：可找网红代言

（联合早报网讯）台湾中央银行首度提出“可找网红代言”的建议，吸引大陆游客来台。央行指出，今年以来，来台陆客减少，可透过网络红人代言，争取陆客青睐；另一方面，也可简化签证取得程序或开放免签，并深耕拓展其他客源，降低陆客减少的冲击。

台湾《经济日报》报道，央行在报告里指出，近年受惠于陆客来台人次逐年创新高，台湾旅行收入明显成长，占国际收支服务输出的比重约达三分之一，但今年5月以来，陆客来台减少，但他国旅客来台人次增加，第1,000万人次更比上年提早九天达标。今年来台旅客预估约1,066 万人次，成长2.1%，但其他国家旅客消费力不如陆客，预估今年旅行收入可能减少6.3%。

央行分析，2008年开放陆客来台观光，来台陆客人次大幅增加，带动台湾旅行收入屡创新高。今年1至10月陆客来台人次虽大减41万人次或11.7%，但日、韩、东南亚旅客成长，除使得来台旅客国别较分散外，也可抵销陆客减少的部分冲击。观光局预估全年来台人次仍可望达1,066万人次。今年因消费额较高、停留夜数较长的大陆团客减少，致来台旅客人次虽增加，但旅行收入减少。

央行建议，台湾要加强海外行销，配合东南亚语导游培训，朝向多元客源的观光结构发展。今年以来，来台陆客虽减少，但日本、韩国、东南亚等他国旅客则增加；建议可透过网络红人代言，争取陆客青睐。

另外，目前相关语别的导游，以东南亚语较为缺乏，政府已规划补助东南亚语导游带团费用，希望能改善导游的福利与职场环境，藉以吸引东南亚语的新住民、留学生、侨生投入导游行列，并加强现职导游其他外语训练，协助转换带团。

央行建议，业者趁此进行结构上的调整，试着转型、朝多元化经营，配合国际旅客增加的趋势，研发新产品，深耕永续发展的旅游环境。

央行认为，新加坡及香港以完善的营运环境及基础设施，突破人文与自然资源在观光竞争力的限制。台湾人文与自然资源也处相对弱势，宜提高观光政策支出占政府总预算比例，加速改善航空基础建设品质，并加强海外行销或影视观光，提升国家品牌竞争力，吸引更多国际观光客来台。