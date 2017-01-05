台媒:辽宁舰若经台湾海峡 台军数百导弹瞄准警戒

（联合早报网讯）台湾《自由时报》报道称，台湾军方官员4日表示，台湾在本岛西部及澎湖在内的多个外离岛，都部署有反舰及防空导弹，辽宁舰等大型军舰如果胆敢航经台湾海峡，“他们应该会更害怕才对”，因为台方会有数百枚的各式导弹都在瞄准这个大型目标。

中国大陆辽宁舰及五艘护卫舰日前航绕台湾东部海域后，目前正在南中国海演训，媒体猜测结束演训后极可能经台湾海峡沿海峡中线返回大陆。台湾媒体报道，由于台总统蔡英文将在1月7日起出访，军方官员说，正在密切观察大陆航舰是否会选在这个时间点北返，藉机威吓台湾。

台湾国防部昨日表示，辽宁舰未来北返时间与航线均属臆测，国防部不予评论。将持续掌握辽宁舰动态，并会依状况做好应处作为。

对于大陆航舰近期可能经台湾海峡北返，中国外交部发言人耿爽昨天并未证实，称不知这个消息从何而来，并表示，辽宁号编队在南海演训是按计划安排，目的是“检验武器装备性能”。

台军方官员4日指出，此次随同大陆航舰到南海演训的多艘军舰中，有三艘是配有俗称“中华神盾”的新式作战系统，战力跟大陆其他军舰不同，如果届时是编队航经台湾海峡，颇有耀武扬威的意味。

官员分析指，目前大陆航舰虽然具有美军航舰打击群的态势，但实质上还没有具备美军航舰打击群等级的战力，因为大陆航舰及舰载机还没有办法进行夜间起降及夜航巡弋任务，这对航舰打击群的整体战力而言，是打了相当大的折扣。