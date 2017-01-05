凯里警方：街头曝光嫖娼人员信息有法律依据

（联合早报网讯）5日上午，黔东南凯里公安局负责人向《法制晚报》回应“街头曝光嫖娼人员信息”一事时称，为警示、警告这种不好现象。公安机关执法肯定会有法律依据，如果当事人有异议或不同的意见，可以去咨询律师或上法院起诉。

近日，黔东南凯里警方制作了一些“曝光榜”引发热议，警方对近期因卖淫嫖娼或赌博而被抓获的违法人员进行了公开曝光。

据《贵州都市报》报道，在凯里一水沟边张贴的“曝光榜”，由大标题、被曝光人员违法情况和警方提示等几部分组成。榜上收录了10名违法人员信息，其中，对姓名、人物头像等要素作了处理，绝大部分被曝光的原因是嫖娼，少量涉赌和涉毒。除了曝光，他们均被警方给予了行政拘留4日至15日的处罚。

据报道，凯里警方近期积极开展扫黄禁毒行动，基本肃清了凯里老街的“站街女”招嫖现象，另外在打击违法犯罪行为的同时，为了警示教育更多的人员，警方决定在对涉案人员进行惩戒的同时，曝光他们的“事迹”。

《法制晚报》报道称，针对此事，网上出现不同的声音，有网友表示：“支持当地警方的行为，况且，曝光了的人员主要身份信息警方都作了模糊化处理，也就谈不上曝光隐私。警方目的就是警示。”甚至有网友直呼“做得好，以后看还敢搞”。

但也有不少网友认为此做法不妥，“侮辱人格，实不可取。”“越权执法必须严格禁止！”“对嫖娼这种轻微且涉及隐私的违法行为不宜公开曝光。”

“对于此事不做任何解释，如果当事人有异议或不同的意见，可以去咨询律师，或上法院起诉都可以。”凯里公安局负责人就此事受访时说，什么声音都会有，有支持的，也有反对的，不管做什么事情，不可能做到大家口味一致，当然公安机关这样做肯定会有一定的依据，会有这方面的原因。

上述负责人还表示，这样做也是为了罚治这种不好的现象和行为，不管是对当事人或潜在的行为人，对他们是一个警示和警告，避免以后再发生这样的行为。另外，公安机关执法肯定会有法律依据，不可能公安机关还去做违法的事情。