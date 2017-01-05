人民币对美元中间价上调超200点 逼近6.93

（联合早报网讯）中国官方5日公布人民币对美元汇率中间价较前一交易日大幅上调219个基点，报6.9307，创下自2016年12月15日以来最高值。

中新社报道，此前，离岸人民币对美元即期汇率已显出惊人涨势。从4日9时至5日9时，离岸人民币对美元即期汇率一路飙升，一度触及6.8660，最大涨幅超过800个基点。同期，在岸人民币对美元即期汇率最大涨幅超过350个基点。

美元在5日凌晨开始走弱，助推了离岸人民币的上涨。

5日3时，美联储公布2016年12月14日FOMC(联邦公开市场委员会)会议纪要。会议纪要显示，美联储担心美元走强，以及政府推出更多财政刺激可能会提振需求超出可持续水平。会议纪要公布后，美元跌幅扩大，美元指数一度跌至102.09。

德国商业银行首席中国经济师周浩表示，“CNH(离岸人民币)隔夜继续暴涨，空头回补加上美元的相对弱势，导致了市场的一片踩踏。”今晨人民币对美元中间价大幅高开是情理之中，CNH很可能还是会进一步走强。

市场分析普遍认为，离岸市场人民币大幅走强是市场空头平仓离场导致的，原因包括人民币流动性较为紧张，做空成本上升，且岁末年初中国监管层多个政策出台对空头产生一定的打击，预期管理力度加大收到初步效果等。