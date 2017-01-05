调查显示：港人预期房价续升

（联合早报网讯）虽然香港政府在去年11月初推出新一轮楼市降温措施，但有调查显示，香港市民置业意欲不跌反升，在最近两季有所上升，43%的人预计楼价会在未来12个月上升，67%的人认为现在非置业好时机。

香港星岛日报网报道，花旗银行委托香港大学社会科学研究中心，上月底透过随机抽样电话访问形式，访问了500名香港市民的置业意向。结果显示，认为今年楼价将继续上升的受访者比例，由去年第一季的9%上升至第四季的43%，反映部分港人认为楼价会继续上升。而认为楼价会在未来12个月下跌的受访者比例，自去年第二季出现回落，并连续三季下跌至第四季的19%。

市民置业意欲在最近两季也有所上升，去年第四季有18%受访者表示有兴趣置业，较上季微升1%，按年升四个百分点。

而年龄介乎21至29岁的未婚受访者中，逾半认为有房是决定会否结婚的重要因素。全年近四成受访者指需要400万港元以上才可购买到理想物业，与前年相若但比12年增加一倍。

另外，报告也指出，楼价在去年第二季开始再度回升，加上政府增加印花税，令整体物业市场持观望态度，认为现在是置业好时机的港人，由去年第二季的4%下跌至第四季的2%。而认为现时不是置业好时机的受访者比例则连续两季上升，由第二季的55%，增加至第四季的67%。