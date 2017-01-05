包道格：华盛顿对北京疑心越来越重

（联合早报网讯）美国在台协会（AIT）台北办事处前处长包道格（Douglas H. Paal）投书中国大陆官媒《环球时报》，展望2017年美中台三方关系时指出，总体来看，华盛顿在很多事务上对北京的疑心越来越重，包括加强战略竞赛、地区冲突、贸易和投资摩擦，对大陆的容忍度降低，包括在台湾问题上。

包道格在这篇题为《特朗普对台政策尚未定型》的文章中指出，希拉里和特朗普在最近的竞选中，都强调本国优先，特朗普有个要求就是兑现他“让美国再次伟大”的承诺。怎样在应对中国、俄罗斯及中东乱局的挑战时，还把注意力集中到国内事务上来，这是特朗普政府的一个主要任务。

包道格指出，特朗普的公开宣言倾向于关注的，更多是利益而非价值观，这延续了美国总统试图平衡前任过激政策的钟摆传统。这样一来，奥巴马推动自由的成果将难以为继，比如利比亚。但任何总统都难以摆脱价值观和利益的双重拉力。在这方面，由于台湾体现了自由价值、资本主义、自由市场经济和可行的民主制度，它仍将是美国关心的主要对象。美国人普遍认为，美国在台湾地位问题上小心树立的模棱两可立场，再加上美国实力的支持，有助于保全台湾社会这些价值。

他表示，来自中国和其他地方的观察家很清楚美国将长期重视台湾体制，不指望这一点会发生改变，哪怕是在压力下。同样，美国观察家也很清楚地记得中国对统一台湾的官方承诺也是未改变的，而且其背后有着强大的情感支持。对各方来说，明智的政策关注点应是怎样才能维持高质量的现状，而不是挑战各方的基本价值观。

包道格强调，美中台三方对各自最高目标的相互牵制，几十年来为建立这种创造性关系制造了空间，尽管各方并非完全满意。三方的利益可能此消彼长，但它们不会消失，值得各方对此报以尊重。