台外交部：蔡英文过境美国秉持4原则

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文7日将展开“英捷专案”，台湾外交部北美司副司长徐佑典5日表示，正积极安排蔡英文过境美国行程，将秉持“舒适、安全、便利、尊严”原则。

台湾中央社报道，徐佑典在外交部例行记者会表示，“舒适、安全、便利、尊严”是长期以来美国对于台方高层过境安排所设下的原则。对蔡英文行程细节则不便透露。

对于中国大陆可能反应，他表示，自从蔡英文出访及过境美国消息传出后，看到中国大陆对于美国政府的抗议、施压，至于中国大陆有没有特别要做什么事情，目前无法报告。

外交部发言人王佩玲强调，“美方对于蔡总统过境立场没有改变。”

另外，台湾前行政院长游锡堃将担任特使组团参加美国总统当选人特朗普的就职典礼，徐佑典也表示，将按照以往就职团规划，安排代表团与学者、国会议员，以及当地侨界会晤。

他表示，政府持续关心特朗普新政府相关内阁人事任命，会对可能被提名的商界人士、学者等，透过既有管道联系或了解其政策立场及背景。

有关美国总统奥巴马日前签署把台美军事交流入法的“国防授权法”。徐佑典表示，在法案推动时，台方和美国国会助理、议员、智库都有联系，这些人和特朗普团队都有交流，因此特朗普新政府对于国防授权法未来在台湾这一块会怎么做，应该有所了解。至于特朗普上任后要如何解读相关条文，目前还不得而知。

他表示，国防授权法里包含的友台条文和文字，都是台方非常期望台美之间能更进一步发展的部分，台方将持续和未来特朗普政府沟通，促请他们尽量往台方期望的方向推进。