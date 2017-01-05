林郑兴建香港故宫计划再惹争议

（联合早报网讯）香港特首大热门、政务司司长林郑月娥早前上京，宣布将于西九文化区兴建故宫文化博物馆，长期展出北京故宫博物院借出的文物。曾指出博物馆没有争议性的林郑月娥，明日到立法会解画，但立法会文件却“偷步”显示，政府让步补做咨询，指出“西九管理局将在2017年1月9日起，就香港故宫文化博物馆项目展开为期六星期的公众参与活动”。

香港星岛日报报道，事件惹起各界非议，批评从未咨询，政府呈交立法会文件今日率先上载，文件显示，“西九管理局将在2017年1月9日起，就香港故宫文化博物馆项目展开为期六星期的公众参与活动”，此外亦会于中环设展及网上收集意见，亦有焦点小组咨询艺术、文化、历史和建筑界人士与专业团体的意见。

西九管理局前行政总裁连纳智早前接受电视台访问时，亦加入批评行例，指事件一改以往凡事咨询的做法，他对此感“大吃一惊（Gobsmacked）”。不论是更改地积比例、楼宇高度，均须经过非常複杂及公开的讨论，指今次做法与原有大相迳庭，做法相当不寻常，“如果他们认为自己是为香港人做好事，就应该在做决定之前做足公众咨询”。

连纳智又指，香港已有其他博物馆可作历史文物展览，而西九原意是宣扬当代艺术与设更多表现场地，当局没有解释就改变原有规画，质疑今次是政治原因多于文化因素，中国希望藉此强化“香港是中国一部分”的讯息。