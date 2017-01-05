双方对垒 韩国就“萨德”召见中国大使 中方回应

（联合早报网讯）韩联社消息，韩国外交部今天（5日）上午召见中国驻韩大使邱国洪，就限韩令等中国针对“萨德”入韩的反制动向等两国之间的多项问题传达了韩国政府的立场。

而中国外交部发言人耿爽今天在例行记者会上敦促有关方面停止有关部署进程，不要在错误的道路上越走越远。

新华社报道，在当日例行记者会上，有记者问，王毅外长4日会见了来访的韩国共同民主党国会议员代表团，双方就“萨德”问题交换了意见。但同时，韩国政府表示将继续推进部署“萨德”系统。中方对此有何评论？

耿爽说，关于“萨德”问题，中方已多次表达关切和明确反对立场，有关方面对此是清楚的。他说，美国在韩国部署“萨德”反导系统严重破坏地区战略平衡，损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益，也不利于维护朝鲜半岛的和平与稳定。

“我们敦促有关方面停止有关部署进程，不要在错误的道路上越走越远。我们也希望中韩双方能通过沟通协商，找到兼顾彼此关切的妥善解决办法。”

另一方面，韩国外交部发言人赵俊赫5日在例行记者会上表示，部署“萨德”反导系统旨在保护国家和人民免受朝鲜核导威胁，属于主权行为和自卫措施，韩国政府将在国家安全问题上坚持原则毫不动摇。

韩国政府去年决定在韩半岛部署“萨德”反导系统后，中方采取相关，如限制韩国明星赴华演出、对韩国航空公司在华申请赴韩包机航线不予批准、对乐天集团在华经营场所进行全方位的税务调查等。

在此情况下，中国外长王毅4日下午接见到访的韩国在野党共同民主党的7名议员及前总统府秘书官朴善源，呼吁韩方叫停“萨德”反导系统部署进程，与中方共谋妥协方案。韩国政府当局相关人士就此表示，这与韩方立场完全相悖，很难接受。