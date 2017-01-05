（联合早报网讯）在担任中共北京市纪委书记一年多后，曾经的“北大神童”李书磊有望继续升迁。坊间传言称，李书磊可能升任北京市委副书记或中纪委副书记，中共云南省原纪委书记张硕辅接任北京市纪委书记。

另外，从公众视线消失近两个月的中共云南省委原副书记钟勉，今天（5日）被贵州省人大任命为贵州省副省长。几个月前，钟勉还是云南省长的热门人选。如今，他从中共云南省委副书记调任贵州省副省长，连贵州省委常委也没有当上，仕途明显受挫。

北京政坛近日传出李书磊将出任中共北京市委副书记的消息。2016年10月，北京市委副书记苟仲文调任国家体育总局局长，副书记职位一直空缺，李书磊很有可能接任。另有消息说，2016年12月黄树贤卸任中纪委副书记，出任民政部长，他空出的中纪委副书记职务也有待填补，李书磊也是这一职务的热门人选。

与政坛上众多通过“在职”拿到学位的高官不同，53岁的李书磊属于货真价实的“正牌博士”。他14岁考入北京大学图书馆系学习，四年后进入北大中文系攻读中国现当代文学专业硕士，27岁拿到北大中文系博士学位。1989年后，李书磊担任过中央党校文史教研部讲师、副教授、教授，文史教研部主任，中央党校教务部主任等职。

从上世纪80年代开始，李书磊发表多部专著、论文集及随笔集。他曾在多家报刊开设专栏，写文化评论，在文化圈内颇有影响，被誉为“第五代评论家”，当选过“中国十大杰出青年”。他的《为什么远行》《杂览主义》《重读古典》《文学的文化含义》等书籍，曾跻身畅销书榜，拥有许多读者。

2008年12月，李书磊出任中央党校副校长，当时的中央党校校长正是中共现任总书记习近平。有消息说，爱好文学的习近平十分欣赏李书磊的才华，有意让他走上“学而优则仕”的道路。经过历练，李书磊将来有望成为中共新一代“文胆”的领军者。

2014年1月，李书磊前往习近平曾经工作多年的福建省，出任中共福建省委常委、宣传部长。在福建任职期间，李书磊积极宣传习近平主政后提出的新思路、新概念，挖掘整理习近平在福建工作时的事迹。两年后，李书磊回到北京出任纪委书记。

李书磊一下子从“文胆”跳到纪委，让不少人感到困惑。有分析称，这恰恰反映了高层对李书磊的重视，高层有意让李书磊多接触一些社会阴暗面，通过纪委书记的杀伐决断，让他在书生气之外，多增添一些“勇武精神”。

对于“学而优则仕”，李书磊曾说：“古时候学而优则仕，做官的都是读诗书的人，这很好，很值得欣赏。但我真正欣赏的不是读了书做官，而是做了官读书。读了书做官总有点把读书当敲门砖的意思，既贬低了读书也贬低了做官；做了官读书才是一种雅兴，一种大性情，一种真修炼。”

与前景光明的李书磊相比，今年54岁的钟勉则仕途受挫。钟勉在政坛上少年得志，44岁就担任中共四川省委常委、省委秘书长，2013年担任四川省常务副省长。钟勉在担任四川省委常委期间，先后和两位原省委书记、现中央书记处书记共事。这两人分别是全国政协副主席杜青林和中宣部部长刘奇葆。

至于钟勉为何从中共云南省委副书记被贬为贵州省副省长，坊间传言说，他或许牵涉到四川前任省长魏宏一案。2016年2月，中纪委宣布，魏宏严重违反政治纪律，对抗组织审查，决定给予魏宏撤销党内职务、行政撤职处分，降为副厅级非领导职务。（于泽远北京报道）