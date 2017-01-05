对贿选案监督不到位 辽宁省纪委原书记王俊莲被处分

（联合早报网讯）中国中央电视台（5日）今天晚间播放的电视专题片《打铁还需自身硬》下篇《以担当诠释忠诚》披露，作为当时的省纪委主要领导，因对辽宁拉票贿选案监督责任履行不到位，辽宁省纪委原书记王俊莲被给予党内严重警告处分。

澎湃新闻报道，2016年9月13日，十二届中国全国人大常委会临时召开第二十三次会议的消息，引起了高度关注。根据有关规定，只有在有特殊需要的时候，全国人大常委会才会临时召集会议。果然，这次会议上传来的消息也不同寻常。会议通报了对辽宁拉票贿选案件严肃查处的决定，45名拉票贿选的全国人大代表被撤销资格。

辽宁拉票贿选案是新中国成立以来查处的首个发生在省级层面，严重破坏党内选举制度和人大选举制度的重大案件，955人受到查处，其中中管干部34人，涉案人数之多、性质之恶劣、情节之严重，触目惊心。辽宁省委原书记、人大常委会原主任王珉，辽宁省委原常委、政法委原书记苏宏章，辽宁省人大常委会原副主任王阳、郑玉焯等多名省部级干部因此被组织调查。

上述专题片透露，与此同时，已经退休两年的辽宁省纪委原书记王俊莲，也在家中接到了处分通知。

专题片的解说称，“2013年1月辽宁省十二届人民代表大会期间，代表驻地辽宁大厦暗流涌动，颇不平静。不少人在私下为拉票贿选奔走，进出驻地送钱送物。时任阜新市委书记王阳、时任省财政厅党组书记郑玉焯，通过拉票贿选当选省人大常委会副主任；辽宁省全国人大代表中有45名通过拉票贿选当选；参加选举的616名省人大代表中有523人收受了财物。而当时作为辽宁省纪委书记、大会主席团成员的王俊莲，对此却并无察觉。选举期间，还有人举报反映王阳拉票贿选，但省纪委调查之后认为证据不足，也就不了了之。”

上述专题片的解说称，虽然王俊莲本人并未参与拉票贿选，但作为当时的省纪委主要领导，监督责任履行不到位，被给予党内严重警告处分。

王俊莲在专题片中说：“我怀疑是有问题的，没想到这么严重，这么令人发指，这是我始料不及的。”

王俊莲（女）是辽宁西丰县人，生于1951年，长期在辽宁省内工作，曾担任过中共辽宁省委组织部副部长、人事厅厅长、省委统战部副部长（正厅级）、省委常委、省总工会主席等职，并于2009年至2014年担任辽宁省委常委、省纪委书记。