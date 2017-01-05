广州预计今年GDP增8% 2018率先全面建成小康社会

（联合早报网讯）广州拟在2018年率先在国内全面建成小康社会，为实现这一目标，2017年广州的地区生产总值（GDP）增长预期目标为8%左右。

今天（5日）开幕的广州市第十五届人民代表大会第一次会议上，广州市长温国辉做政府工作报告时提出，今后五年，广州的发展目标是显著提高经济发展质量效益，基本形成枢纽型网络城市格局，人民生活品质大幅提升，为率先基本实现现代化打下坚实基础。

从数据上看，到2020年，广州GDP将达到2.8万亿元（人民币，下同，5834亿新元），年均增长7.5%以上。

过去十年，石化产业、汽车制造业、电子产品制造业曾是广州三大支柱产业，尽管经济体量大，但广州也面临着产业整体创新能力不高，在创新型城市发展上落后于北京、上海等地的问题。近年来，广州将创新驱动定位为城市发展第一战略，温国辉今日指出，未来五年，广州将着力推动国家创新中心城市建设，大力培育高新技术企业和创新型企业，加大创新投入，保护知识产权，推进科技与金融、产业融合发展。

广州提出，到2020年将实现高新技术企业共8000家，科技创新企业20万家，建设领军人才集聚地，打造海内外人才发展平台，实现更加开放的人才政策。

从经济增长目标来看，广州2016年GDP增长的预期目标是8%，实际增长达到8.1%，在2017年，广州继续将GDP增长的预期目标设定在8%左右。

经济发展的质量同时被重点提及。温国辉称，广州未来五年将着力提高经济发展质量效益，“坚定不移”推动产业转型升级，构建高端高质高新产业新体系。到2020年，全市服务业增加值占地区生产总值比重70%，现代服务业增加值占服务业增加值比重70%，先进制造业增加值占规模以上制造业增加值比重70%。

中国向有“北上广深”的习惯说法，但在过去的一年里，“广州一线城市地位不保”一度是热议话题，广州房价的增速落后于北京、上海与深圳，经济的实际影响力与辐射力也被指与一线城市的地位不相匹配。对此，广州官方并未予以回应，中共广东省委机关报《南方日报》就推出一篇题为“谁说广州跌出一线城市了”的专题报道，反驳这一命题。

但在天津、苏州、重庆等“追兵”的竞争之下，广州显然也相当具有忧患意识。从目前各地公布的“十三五”规划（2016－2020年）纲要来看，北京和上海在“十三五”期间的GDP年均增速预计均为6.5%，而广州则在7.5%以上，维持中高速经济发展的目标，不仅超过北京与上海的经济增速预期，也高于全国6.5%的年均增速水平。（曾实广州报道）