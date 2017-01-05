港府推新“加辣措施” 楼价却继续升高

（联合早报网讯）花旗的调查显示，逾五成受访港人觉得10年内买楼无望，年轻人不靠父母难以买楼。而首幅“港人港地”楼盘“启德一号”今日（5日）推出的第二期，折实最便宜单位约642万港元（119万新元），平均尺价（每平方英尺价格）比第一期增5%。

虽然港府去年11月初推出新的楼市“加辣措施”，昨日首度以署理财政司长身份出席立法会的陈家强也认为香港楼市已经降温，但多个发展商近期推出的楼盘，售价均比同区二手楼高。

香港首富李嘉诚今晚出席长和周年晚宴时，虽认同港府“加辣”后楼价仍然会升，但强调增幅不会太离谱。对于发展商近日疯狂推出“纳米楼”（微型单位），他说：“太细（小），我的心也不舒服。”

他说，长实地产只会偶尔做一间半间细小单位的楼，“我个人来说，不喜欢太细，因为人有基本需要”。但他补充：“有时人都会受环境影响，当（个人）经济条件好转的时候，可以换大一些（的单位）。”

虽然李嘉诚认为香港楼价在“加辣”后只会微升，息口也不会升太多，但花旗的调查发现，“今年楼价将继续上升”的比例，由去年首季9%增至第四季43%，反映部分港人认为楼价会继续上升。

调查还发现，“目前不是置业好时机”的受访者比例，连续两季上升，由第二季的55%增至第四季67%。花旗估计，今年香港楼价会有一成至一成半调整。

但港人置业意欲在最近两季有所上升，去年第四季有18%受访者表示有兴趣置业，按季升1个百分点。但港人同时认为，于未来三个月即短期内落实置业机会降低，由9月份12%，降至12月的7%。

其中，年龄介于21至29岁的未婚受访者中，逾半认为“有楼”是决定会否结婚的重要因素。近四成指出，需要400万港元以上才可购买到理想物业，与前年相若但比2012年增加一倍。

有67%受访父母表示，愿意为子女首次置业提供经济支持，较去年微升1%，支持金额中位数为35万港元。其中，有13%父母表示愿意用100万或以上资助子女圆置业梦。

“父母资助子女置业情况若持续多两年，或成新常态。”花旗银行零售银行业务主管林智刚指出，受访者提出的置业首期金额有三大来源，分别是个人薪金、父母、及楼换搂，分别为56%、27%及27%。

他说，多数受访者以买楼自住者较多，虽然对置业有兴趣也有需求，但对落实置业有恐惧情绪，例如担心未来再出台“辣招”，以及相信未来继续受外围因素影响，例如美国加息。

他也说：“有76%受访者希望香港楼价下跌，63%是已置业人士。当中55%希望再次置业，29%希望其他人能够置业，11%认为目前楼价不合理。”

另一方面，中海外继去年9月推出“启德一号”第一期后，今日推出第二期首批125伙，面积由375至799尺（平方英尺），售价由751万3000至2078万4000港元。扣除最高总折扣为售价14.5%后，折实“入场费”约642万。

中海外地产董事总经理游伟光不认为定价高：“为何大家都认为开价高，而不是开低了？”他说，港岛贝沙湾开售时配套也未如理想，但当时买了的买家均可获利。

“港人港地”政策由特首梁振英于2012年推出，但最终只有两幅位于启德的地皮实行，卖地章程设有五项限制，包括在批地后30年内不准出售及转售给非香港永久性居民。（易锐民香港报道）