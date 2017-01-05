中梵谈判遇障碍 分析：可能加深中国天主教界裂痕

（联合早报网讯）中国和梵蒂冈关系回暖之际，近月信号却显示，双方围绕主教任命的谈判可能遇到障碍。分析认为，如果中国坚持要梵蒂冈作出过多的让步，最终不是达不成协议，就是达成的协议可能会进一步加深中国天主教界的裂痕而非修复。

中国在1951年与梵蒂冈断交。罗马天主教教宗方济各2013年上任后，中梵关系出现破冰迹象。2014年，中国25年来首次准许教宗飞越中国领空。教宗数次表达对中国的景仰和对中梵对话的期许，去年10月还首次公开接见隶属中国官方教会的主教。

主教任命权的分歧是中梵建交的主要障碍。中梵代表去年进行了四轮谈判，被外界解读为双方关系正在回暖，有望在不久的将来就主教任命问题达成共识，签署协议。

不过到了去年10月，被媒体问及中梵关系的推进时，教宗说“要慢慢来”“不能急进”。双方僵持不下的迹象也开始出现，不断公开呼吁对方让步。

梵蒂冈在上个月20日发表声明说，中国的所有天主教徒都在“惶恐不安地等待积极信号的出现”，积极信号能让他们对中国政府与教廷的对话产生信任，对一个统一、和谐的未来抱有希望。

梵蒂冈期盼的积极信号没有出现。中国天主教爱国会、中国天主教主教团（简称“一会一团”）上个月27至29日召开中国天主教第九次全国代表会议（简称九大）。中方在会上仍然重申教会要独立自主自办、要中国化，并呼吁梵蒂冈让步。

中国国家宗教局局长王作安在九大开幕式上说：“中国政府对改善中梵关系的立场始终是明确的、一贯的，希望梵蒂冈采取更加灵活务实的态度，用实际行动为改善关系创造有利条件。”

有分析认为，中方呼吁梵蒂冈灵活务实，其实含有指梵蒂冈太固执、太理想主义、不实际的抱怨。

王作安强调，中国天主教应“高举爱国爱教旗帜、坚持中国化方向”。他也说，中国愿意在相关原则基础上与梵蒂冈进行建设性对话，缩小分歧，扩大共识，推动关系改善。这是中国外交部就中梵关系的一贯表态。

中共中央政治局常委、中国全国政协主席俞正声上个月29日会见九大产生的新一届领导班子时说，要“坚持独立自主自办原则，引导信教群众坚持宗教中国化方向，推动中国天主教更好地融入国家、适应社会、造福人群，做到爱国和爱教的有机统一”。

中国坚持教会应独立于梵蒂冈并有自主自办的权力，这是忠于梵蒂冈的地下教会所难以接受的立场。河北一名六旬地下教会信徒李大姐（化名）接受《联合早报》访问时说：“独立自主，说是自己办，但不就还是由政府来办？这就等于和教廷完全脱离，不服从教宗的领导。现在的地上教会都变味了。”

一会一团是决定中国官方天主教会宗教事务的的最高领导机构，其组成也释放出中国不打算软化立场的信号。

九大产生的“新”一届领导班子，基本上都是上一届的原班人马。中国有约109名主教，其中八人是不受梵蒂冈认可的官方主教，而这八人当中，就有六人在爱国会或主教团担任副主席。

不受梵蒂冈认可的八名官方主教当中，有三人已被教廷明确宣布停止神职，包括据传有伦理操守问题的四川省乐山教区主教雷世银。

雷世银去年11月底、12月初先后参加了四川省两名主教的祝圣仪式。香港教区荣休主教陈日君枢机向媒体表示，北京政府让绝罚（被逐出教会的）主教参与祝圣礼，是对教宗的侮辱，“经过这么长时间的对话，他们仍然对于承认教宗权力的问题没有展示丝毫善意”。（游润恬北京报道）