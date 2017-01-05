中梵谈判：协议关乎未来和现有主教的任命

（联合早报网讯）对主教任命问题似乎僵持不下的中梵双方，在谈的到底是什么协议？

据意大利媒体报道，教廷国务卿月前透露，中梵谈判的议题主要有三个：一、未来主教的任命；二、中国希望梵蒂冈认可上述八名未获梵蒂冈批准的情况下独立接受祝圣的官方主教；三、梵蒂冈希望中国认可约30名没有向政府注册的地下教会主教。

目前中国和梵蒂冈都要有主教任命的权力。有分析认为，对于未来的主教任命，一个折中的方法是让中国先准备几个名字，供梵蒂冈挑选，也让梵蒂冈有调查候选人背景的权力，最后再由梵蒂冈任命。

但是一些地下教会的信徒担心，如果中国掌控优先决定主教候选人名单的主导权，地下教会的神父恐怕难有机会进入名单。

另一个方案是由梵蒂冈先提出主教人选，让中国政府从中挑选，然后再由教宗任命双方都能接受的主教人选。但这个方案恐怕中国政府难以采纳。

中国社会科学院世界宗教研究所研究员王美秀接受《联合早报》访问时指出，比未来主教任命更棘手的问题是如何处理现有主教。中国希望梵蒂冈认可的八名主教，被官方视为政治上非常可靠、忠诚。但据报道，其中两人有女朋友或孩子，而另外两人所在的教区，已有获梵蒂冈认可的地下主教。梵蒂冈如果认可这四人，而地下主教的问题得不到解决，可能无法服众。

王美秀说：“梵蒂冈在决定要做多大的让步时，需要考虑是否能给世界其他教会同样的交代，也要考虑中国国内天主教地上地下教会的感受。”

据大陆和香港的不同统计，大陆天主教徒约600万至1050万人，略微过半数在地下教会。

许多在宗教上效忠梵蒂冈并坚持宗教事务不应该由政府来管的地下神父，曾经为此被捕或坐牢，他们领导的教会也难以光明正大地到教堂活动。这些曾为宗教原则付出代价的地下教会，不希望看到梵蒂冈为了急于和中国达成协议而草率放弃原则。

李大姐曾去的教堂，就因为公安指他们非法聚会而被关闭，教会只好分散到不同信徒的家里进行弥撒。她说：“作为教友，教堂就是我的家，也是神父的家，现在我们有家不能回，神父在外头漂泊，太心酸了。我太想回去了。”

她也说，不会因为惧怕或为了回到教堂而投入地上教会，“这是良心的问题”。

梵蒂冈一直想与中国政府对话，正是出于对中国教会处境的关心。分析认为，梵蒂冈是全世界的天主教会的中央领导，如果不解决地方教会面对的问题，对它来说是一种失责。

梵蒂冈希望达到的三个目标是：理顺中国教会地上和地下的关系；理顺地下教会和中国政府的关系；理顺中国教会和梵蒂冈的关系。

分析认为，如果中梵能达致各方满意的协议，或许能修复中国天主教现在的分裂；但如果梵蒂冈被视为做出太大的让步，可能反而会加剧中国天主教会的分裂。

李大姐说：“我很难接受由党和政府领导的教会。不过教宗最后做的决定，我只有服从。”（游润恬北京报道）