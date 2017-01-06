香港男子广州返港 染H7N9情况危急

（联合早报网讯）香港卫生署卫生防护中心昨天（5日）调查一起外地传入人类感染甲型禽流感（H7N9）个案，并再次呼吁市民，不论在本地或外游期间，应时刻保持个人、食物和环境卫生。

据明报报道，该名62岁男病人有长期病患，去年12月15日离港前往广州增城，自1月1日起出现发烧、咳嗽、呼吸困难等病征。病人于1月2日至3日在东莞一医院留医，1月3日自行出院，并于同日经罗湖返港。他昨日（4日）前往仁济医院急症室求医，同日入院治疗。病人今日情况恶化，已送往深切治疗部进一步治疗，现时情况危殆。

防护中心表示，男病人气管分泌样本和鼻咽分泌样本经中心公共卫生化验服务处化验后，昨晚证实对甲型流感（H7N9）病毒呈阳性反应。病人报称最近没有接触禽鸟，亦没有到过街市。

他的密切接触者至今没有出现病征，正接受医学监察。卫生防护中心正继续追踪了解他在港期间的其他接触者。

卫生防护中心发言人表示，个案已通报广东及澳门卫生当局。我们正联络大陆当局，跟进病人于大陆期间的接触史和活动，基于至今所得的资料，这起个案被列为外地传入。流行病学调查仍在继续。

发言人指出，过去3星期香港已确诊3起人类感染甲型禽流感（H7N9）个案。基于季节流行情况，预期禽流感的活跃程度会在冬季增加。署方会向医生、医院、学校和院舍发信，提醒他们留意禽流感的最新情况。