NASA拍到北京雾霾15年 网民：好处是不被间谍卫星看到

（联合早报网讯）美国太空总署(NASA)的中分辨率成像光谱仪（MODIS）一直监测地球表面情况，拍到中国10多年来雾霾恶化的情况，从2002雾霾开始严重，至2008年北京奥运空气曾有轻微改善，到之后灰霾越来越厚重，这些年的变化，拍得清清楚楚。

据明报报道，从卫星照片可见，2001年中国东部有大批受气溶胶污染，但总体仍看得清陆地的颜色。气溶胶为悬浮在空气中的固态粒子或液态小滴物质的统称，能通过呼吸道进入人体，在肺部沉积危害健康。

至2002年，东部大部分地区都被雾霾覆盖，变成不透明的灰色。而北京是气溶胶污染最严重的地方。2004年，北京等大城市车辆污染日益严重，加上燃煤电厂、家庭供暖和烹饪的影响，华中、华北地区上空形成一层霾。

2008年为举行北京奥运会，北京实施了新的措施减少污染，令雾霾一度改善，重见部分陆地和海面的颜色。

2009年雾霾再次回复严重，并沿着陆地低处蔓延，渗入平原西侧和北侧的吕梁山的山谷。2013年，大陆遭受一场严重的大气污染。厚重的雾霾带从北京延伸到上海，距离约1200公里，污染的空气呈灰色。

2015年，华北地区被厚霾覆盖。雾霾从北京向西南延伸了数百公里，至陕西西安附近的关中平原低洼地区。北京当年就空气污染发出首次“红色预警”，学校停课，汽车限号，一些工厂停止运营。至去年，中国东部多地发出橙色警报，重度雾霾覆盖中国大片地区。

网民对有关变化纷纷表示触目惊心，又指“要多办一次奥运吗？”、“全国已被雾霾攻陷”，还有不少网民反讽指“霾有一点好处：不会被间谍卫星看到”。