台北小六性教育课程内容 惹数千家长联署抗议

（联合早报网讯）台北市一间小学在性教育课程中，加入了自慰的内容，并让男、女学生在课堂上讨论，惹起家长强烈抗议，目前该市已有逾50学校、数以千计家长联署，称教材误导学童，要求相关性教育课程全面退出校园。台湾教育局回应指，正确的观念和态度才最重要，但称课程内容有待商榷。

据中央社报道，国民党藉台北市议员汪志冰与多名家长代表在5日上午召开记者会，抨击有小六的性教育课程引用教育局编印的两性教育手册教材，在课堂上教导“什么是自慰”，教材内容包括“抚摸生殖器官而感到舒服的行为，称之为自慰”、“自慰是正常的，是成长期间重要的一部分”等字句，家长得知后表示担忧，要求教育局正视。记者会期间，现场一度聚集逾30名家长，气氛紧张。

台北市教育局主任秘书廖文静回应时强调，性教育重点在于老师的教学方式，认为培养学童的正确性观念和态度才最重要；但对于课程内容是否需调整，她表示有待商榷。

记者会后，教育局向记者解释，有关教材手册来自学童常提的420个两性问题，自慰只是其中一项议题，吁用健康的态度来看待。局方又强调，手册除了解释什么是自慰外，亦有强调“自慰是许多事的一种，因此沉迷其中而忽略了其他事，实在划不来”，属正反并陈的论述。