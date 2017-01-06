上海女研究生反驳男学霸观点被尾随暴打

（联合早报网讯）近日，一则女生被男子暴打的视频在网上流出，有网友称系上海某体院女研究生反驳“男学霸”观点，被尾随暴打。

据澎湃新闻网报道，1月6日上午，澎湃新闻记者从上海体育学院了解到，学校已经第一时间将被打女生送至医院，打人男生也到医院赔礼道歉。学校将根据校纪校规处理男生，并第一时间公布调查处理结果。

根据视频显示，2017年1月2日16点44分，在两片绿化中间的直道上，一名男子从一名红衣女生身后冲上，朝其后脑重重拍了一巴掌，女生摔倒在地。双方争执几句后，男子又对坐在地上的女生狠狠揣了两脚，然后回头离开。当女生上前理论时，又被男生狠踹一脚踢到绿化带中。

根据网上流传的女生自述录音，上述男子与被打女生是同班同学，因为课堂上发生争论，男子觉得女生在反驳他，对他造成了一些影响。之后在食堂看到女生后，就一直跟着女生，随后开始对其殴打。

录音中女生说，在这事发生之前，双方私底下从来没有过任何争执，甚至于一句话都没有说过。

1月6日上午，上海体育学院官方微博发布公告称：关于网爆本校学生打人事件，学校正在积极调查处理。事发当天老师陪同女生去医院做了全面检查，女生没有大碍。打人的男生也到医院赔礼道歉。

学校已经对打人的男生进行了严肃的批评和教育，并会根据校纪校规予以处理。学校会第一时间公布事件调查处理结果。