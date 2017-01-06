中国体育总局将限制足球俱乐部高价引援

（联合早报网讯）中国最高体育管理机构国家体育总局1月5日宣布，当局将采取措施限制足球俱乐部高价引进球员，限制球员过高收入。

据BBC报道，中国国家体育总局通过自己的网站发布新闻稿，指责一些足球俱乐部"烧钱现象严重，外籍球员收入过高，不重视青训，只注重短期成绩，忽视长远发展"，等等。

此前，中超俱乐部高价高调购买外籍球员，引起各方关注。其中包括，上海上港以6000万欧元从英超切尔西购买巴西籍中场球员奥斯卡，以及上海申花巨资购买阿根廷籍前锋特维斯。

据报道，特维斯的转会费只有1050万欧元，但是他签下一个为期两年的每赛季薪金3800万欧元的合同，成为世界上收入最高的球员。

奥斯卡将从上海上港得到每赛季2400万欧元的薪水，虽然低于特维斯，但仍然超过了足球巨星皇马的C罗和巴塞罗那的梅西。

有消息说，中超球队的巨大投资举动也使得欧洲球队的管理人员感到担忧。英超阿森纳主教练温格和切尔西主教练孔蒂都曾表示，中国的大笔金钱可能从英超球队引诱走优秀的球员。

与此同时，中国的这种大笔花费也在国内引起批评意见，担心这会带来恶性竞争，而且不利于本土球员的培养。中国国家体育总局一位没有透露姓名的发言人表示，中国将调节、抑制高价引援，合理限制球员过高收入。

这位发言人还说，中国体育管理当局还将借鉴一些国家的成功做法，增加本土年轻球员的上场机会，例如规定每场比赛必须有1-2名21（或22、23）岁以下的球员进入名单或首发上场。

这位发言人强调，要加强对俱乐部的财务审查和监管，对严重资不抵债的俱乐部，坚决清除出职业联赛。