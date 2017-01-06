西藏6名教师获“马云乡村教师奖”

（联合早报网讯）腊八之夜，“若有光芒，必有远方”——第二届“马云乡村教师奖”颁奖典礼在三亚香格里拉酒店举行，来自13省区市100位优秀乡村教师，每人获得10万元奖金；其中西藏有6名老师获得殊荣。

据西藏商报报道，为了表示对这些坚守一线的乡村教师的尊重和欢迎，除了100名获奖的乡村教师，马云今年继续邀请各路明星前来为乡村教师助阵；到最后，甚至自己上台和宋小宝合演小品，通过自己的方式为长期坚守在教学一线的乡村教师送上祝福，完美践行了他那句“中国可以没有阿里巴巴，没有马云，但是不能没有乡村教师”的承诺。

同时，第三届马云乡村教师奖当晚宣布启动，并将覆盖全国所有省区市。

事实上，自2016年腊八节开始，马云就决定，今后每年腊八都在三亚给全国100名“马云乡村教师奖”获奖老师办一台晚会。 跟去年一样，今年颁奖典礼上，马云邀请了各路明星前来为乡村教师喝彩，李连杰、那英、赵薇、汪涵、高晓松、朱丹、汪峰、马苏、宋小宝、白若溪、郎朗、韩红这些大咖都来了。当然，当晚这些明星全都成了绿叶，真正的明星是台上的100位获奖教师，是他们所代表的中国300万苦守在乡村、雪山、戈壁、草原、海岛的默默无闻的乡村教师。

颁奖典礼现场，山南市浪卡子县普玛江塘乡小学教师其美次仁接受了主持人的采访。普玛江塘乡小学位于海拔5373米的高原雪山，是世界上海拔最高的小学，但是其美次仁坚守乡村教师岗位足足9年。其美次仁说：“我希望所有的孩子都能学到知识，希望每一个孩子的明天都是灿烂的。我会为他们一直努力。”主持人汪涵动情地说：“在那么稀薄的空气里面，却给孩子们带去最浓郁的爱。”

颁奖结束后，西藏6位获奖教师纷纷给颁奖嘉宾献上了洁白的哈达。