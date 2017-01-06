洪都拉斯驻台“大使”驳斥邦交不稳：“我就是爱台湾！”

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文“英捷专案”明将出访中南美洲4友邦，首站将抵洪都拉斯。此次出访友邦，外传是为巩固不稳邦交，但洪都拉斯驻台“大使”谢拉（Rafael Fernando Sierra）出面驳斥传言，并强调两国邦交巩固。他还建议台洪需自商业与教育等面向深化民间关系，以创造“两国关系”的坚实基础，对“两国”皆是双赢局面。

洪都拉斯总统叶南德兹去年10月曾访台出席“国庆”活动，当时便曾邀请蔡英文总统访洪。此次出访行程原无安排洪国，总统得知后，主动要求加入洪国行程，并列为首站地点。

对于蔡英文即将访问洪国，谢拉表示，洪都拉斯民众非常期待蔡总统的到访，预期会在洪国掀起热潮。谢拉也驳斥台洪邦交不稳传言，并强调，他就是“爱台派”，他将陪同蔡总统造访洪国，在总统访问结束后，还会继续陪同4家不同领域台商在洪国探勘商机，直到本月底才会返台，“整个月都是台湾月”。

谢拉坦言，中国（大陆）在中南美洲的影响力逐渐扩张，虽洪国现任总统友台，但他认为，双边关系不能单单依赖高层，且洪国总统也需要有“筹码”以说服国内的亲中派，因此他盼望台洪关系能进一步发展。

谢拉表示，台湾正力推新南向政策，但除与东南亚国家加强合作之外，他更推荐台湾将发展重心摆在中南美盟友们身上，他强调，这不只是他的想法，其他中南美洲驻台大使们也有同样看法。

目前在洪国投资的台商仅有10家，谢拉积极盼望台商投资，但他强调，洪国不是要求台湾帮助，或是常被误解的“金援外交”，而是希望台洪透过人与人之间的互动来往，自民间建立绵密坚强的互动基础。

谢拉举例，若有50间公司投资洪国，每家公司雇用500人，就等于500个家庭，每个家庭若有4人，一旦洪国政治领导阶层有意转向他国时，就有至少10万群众会不满上街，对执政者形成压力，“这就是坚强的连结”。

谢拉说，洪都拉斯位于美洲心脏位置、连接太平洋与大西洋，而台湾位于亚洲中心，彼此可互为门户。谢拉自2015年赴任至今，已亲自带领至少30家台商造访洪都拉斯，积极促成双方合作机会。

观察两国可发展的商机，谢拉认为包含咖啡、制鞋、农业、海鲜、牛肉、矿产、旅游等产业；他期待未来台湾进口洪国牛肉，台湾也正在协助让洪国牛肉符合标准。他指出，台洪早已签署自由贸易协定（FTA），台商若在洪国设厂，因洪国与美加墨和中南美多国都签有贸易协议，台商产品将可享有关税优惠进入广大市场。

谢拉也提到台洪在教育方面的交流，目前有超过200名洪都拉斯学生在台就学，是所有邦交国中最多的。他建议双方可推动短期交换学程，使双方认识彼此文化、体验当地生活，因为“认知就是真实”，将有助于双方关系发展。