重庆巫山一县委常委割腕自杀未遂 官方：或有抑郁

（联合早报网讯）2017年1月6日，重庆市巫山县委宣传部相关负责人证实，2016年12月31日，该县县委常委、常务副县长人选、县政府党组副书记王大昆在其宿舍内割腕自杀未遂，随后被送往巫山县人民医院救治，目前王大昆的身体状况已经康复。

据澎湃新闻报道，上述负责人称，王大昆是外地人，平时住在县政府统一安排的宿舍楼里面，他成为常务副县长人选以后，工作压力太大，信访等工作都由其负责，可能患有抑郁症。

巫山网公开简历显示，现年44岁的王大昆（1973.12）是四川阆中人，1973年12月生，大学学历，公共管理学硕士学位，1998年12月加入中国共产党，1997年7月参加工作。

1997年，王大昆从四川外语学院毕业后长期在重庆工作，历任重庆潼南县招商局副局长，科委党组书记、主任等职，2009年8月，王大昆挂任巫山县委常委。随后，王大昆先后担任巫山县委常委、县城新区管委会党工委书记、主任，县委常委、农工委书记，县委常委、县职教工业园区党工委书记，县委常委、组织部部长等职。

2016年11月，王大昆出任巫山县委常委、常务副县长人选，县政府党组副书记。

2016年12月29日，中共巫山县第十四届委员会第一次全体会议召开，王大昆再次被选举为县委常委。