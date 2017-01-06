蔡英文出访中美洲送猕猴瓶遭批

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文本月7日将出访中美洲，不过，尚未出访就闹出送礼笑话。台湾总统府4日公布此次出访准备致赠萨尔瓦多总统桑切斯“台湾猕猴瓶”，却遭外界批评，指“老猴”在中美洲是骂人无知的字眼，和中文的“猪”字相同。台湾外交部今天（6日）回应，桑切斯属猴，台湾猕猴有长寿的吉祥寓意。

蔡英文7日展开“英捷专案”，访问洪都拉斯、尼加拉瓜、危地马拉和萨尔瓦多，预计在台北时间1月13日抵达萨尔瓦多。台湾总统府此前展示了要给这四国元首的四样伴手礼，其中要致赠萨尔瓦多总统的是安达窑出产的“长寿台湾猕猴瓶”。

旅居巴拿马的华裔资深媒体人郭笃为在面簿上批评，“老猴在中美洲是骂人字眼，蔡办发言人日前才得意洋洋地引用‘沐猴而冠’的成语谩骂，乱舞的群猴会不会在猴年结束前让红灯高挂的外交险区开始大清仓，我们拭目以待。” 郭并在评论中写道，“目前我分析的断交排行榜中，萨尔瓦多排名第二，大伙等着看了”。

台湾外交部对此则澄清，“长寿台湾猕猴瓶”绘制台湾猕猴与松树，桑切斯与蔡英文两人生肖同属猴，台湾猕猴瓶富有祝贺长青长寿的吉祥寓意。外交部并表示，礼品会附上西班牙文说明，可使受礼者了解艺术品的特殊意义。

不过，外交部前部长程建人表示，“外国人很少了解我们的生肖，对外国人来讲多半是不知道的，除非萨尔瓦多总统曾经到台湾待过”，府方则回应这是不实发言。

据郭笃为在其面簿指出，马英九任内也在出访萨尔瓦多时，闹过外媒至今仍津津乐道的大笑话，就是送给该国的同性恋外长一辆粉红色的自行车。