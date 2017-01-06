深圳报告两例人感染H7N9流感病例

（联合早报网讯）深圳市疾病控制中心今天（6日）通报称，去年12月30日和31日，深圳市龙岗区分别报告两例人感染H7N9流感病例，目前在深圳市定点医院隔离治疗。

据通报，第一例病例，男，50岁，现住深圳龙岗区平湖街道，发病前曾有活禽宰杀史，目前病情稳定，已转至普通病房治疗。第二例病例，男，53岁，现住龙岗区吉华街道，发病前曾有农贸市场暴露史，目前病情危重，仍在深圳定点医院积极救治中。

经调查，两例病例共有27名密切接触者，截至2017年1月6日，所有密切接触者均无异常情况。

疫情发生后，深圳市区卫生计生部门已按照相关方案，落实病例救治、流行病学调查、风险评估、密切接触者医学观察、疫点消毒处理、健康教育等各项防控措施。

据深圳疾控中心专家介绍，人感染H7N9流感是一种急性呼吸道传染病，临床以发热、咽痛、咳嗽等呼吸道感染症状为主，可快速进展为重症肺炎，病情严重可导致死亡。

活禽暴露史与禽类市场暴露史是感染的高危因素。实行禽类“集中屠宰、冷链配送、生鲜上市”措施能有效减少公众的暴露风险。

2016年1月，深圳已宣布全市纳入“活禽经营限制区”管理，实行禽类“集中屠宰、冷链配送和生鲜上市”措施，专家呼吁禽类产品经营市场、餐饮单位、社区居民等严格遵守“活禽经营限制区”的相关规定。