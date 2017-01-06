重庆大轰炸受害者计划起诉三菱重工

（联合早报网讯）第三届重庆大轰炸受害者民间对日索赔各地各界联席会议，今天（6日）在重庆举行。来自重庆、四川等地的重庆大轰炸受害者代表及索赔案中、日方律师代表参加了会议，并宣布计划在中国国内对日本三菱重工提出诉讼。

中新社报道，抗日战争期间，作为世界反法西斯战争远东指挥中心和国民政府战时首都，重庆遭受日军战略轰炸六年零10个月，史称“重庆大轰炸”。

重庆大轰炸受害者及其家属于2004年组成对日索赔团，赴东京地方裁判所对日本政府提起诉讼。2015年2月25日，22名重庆大轰炸民间对日索赔团的原告代表及声援人员在东京地方裁判所听取一审宣判结果，被判败诉。

2016年11月18日，该案在日本东京高等法院二审开庭。在二审赴日期间，代表团及援华律师团与日本三菱重工总部总务处负责人进行了会面，并递交了要求书，要求三菱重工对重庆大轰炸的受害者进行赔礼道歉，并以书面形式进行答复。

重庆大轰炸民间对日索赔案日方律师代表一濑敬一郎透露，因三菱重工并未对索赔团进行任何形式的答复，在二审第二次开庭的当天或前一天，将继续赴三菱重工总部对其提交请愿书，并在附近进行重庆大轰炸事件的宣传。同时，经过索赔团与律师团商议，计划将在中国国内对三菱重工提出诉讼。

据报，三菱重工是日本最大的军工生产企业，是第二次世界大战期间日军武器制造的主力，制造了二战时期世界上最大的战列舰“武藏”号，以及战斗机、坦克、步兵战车等，其军火产品涵盖陆海空。

“三菱重工在日军制造重庆大轰炸时期是日本主要的武器制造厂，也应承认作为‘帮凶’对中国人民造成的伤害。”重庆大轰炸民间对日索赔团团长粟远奎称，三菱重工在战争时期大发“战争财”，对受害国人民造成了巨大伤害，应反省并承担罪责。

西南政法大学国际法教授潘国平介绍，现阶段需要取得充分证据材料，证明在第二次世界大战期间，日本三菱重工制造了大量飞机及武器，与日本政府共谋，实施了重庆大轰炸的史实。

此外，重庆大轰炸民间对日索赔案二审第二次开庭已确定于3月17日在日本东京高等法院开庭。