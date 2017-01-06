中国南京假国有银行两主犯被判有期徒刑

（联合早报网讯）南京一家伪装成中国国有银行的假银行吸收存款逾四亿元人民币，两名主犯被判有期徒刑。

中国官方媒体称，一名曾姓与一名何姓被告以高额贴息诱使客户存款，非法吸收公众资金。

该店门面及内部被装修成与国有银行相似，有身穿制服的“银行职员”以及伪造存款单，不过并没有经过国家有关部门的批准手续。

自2013年起，设立这家假银行的两名被告一共非法吸纳了大约4亿人民币。

中国官方媒体昨天（5日）引述南京市中级人民法院指，对曾、何二人的二审维持原判，两人分别判处有期徒刑九年和九年半。

据中国官方《人民日报》指，该假银行原注册为“盟信农村经济信息专业合作社”，在2012年登记成立，业务范围是为成员提供农业生产经营相关的经济信息咨询，并没有吸收公众存款的资格。

不过，报道指，两名被告以支付10%至15%贴息为诱惑，通过合作社对外吸收存款。

报道引述一名曾经在该信用社上班的人士指，员工经被告人引导，不对客户明确说明该社的业务性质。

报道引述南京中院刑事二庭副庭长张松涛指，“近五年以来，南京全市法院受理的非法集资刑事案件数呈现持续上升的态势，年平均增幅63.79%。”

他表示，非法集资者往往采用合法交易的形式掩盖非法集资的目的。