台湾教师不满年金改革方案拟集体休假

（联合早报网讯）台湾民进党政府落实推动年金改革，不满官方改革方案的全台教师工会总联合会（全教总）今天（6日）表示，执政当局拒绝辩论，将于全台发起集体请假等“争议行动”。

针对年金改革委员会目前提出的年金改革方案，全教总认为存有三大问题，包括规避雇主责任、严重影响教师的新陈代谢，及不保证基金永续。

全教总理事长张旭政当天和多个县市教师组织代表在台北召开记者会，喊出“共同补缴，一起负责”，多次强调他们支持年金改革，但不满当局避重就轻，对许多方案都没有说清楚、讲明白，官版方案让人失望。

张旭政表示，会使用“争议行动”而非“抗议”，是因为全教总一向支持合理改革，和其他拒绝改革的团体不一样。但官版年改规避雇主责任、严重影响教师新陈代谢，并不保证基金永续，全教总向总统府提出公开辩论后被拒绝，因此才要发起行动。

据介绍，全教总在各县市选择适当地点推动校园发声，以及教师集体请假，向各县府陈情，并展开连署行动，到蔡英文面簿留言等。此外，不排除在1月17、18、19日学期末时，发起全台抗争行动。

新北市教育人员产业工会代表指出，教师原则上会选择没有课程要上时参与活动，不会影响学生的学习权益。高雄市教师职业工会副理事长陈建志则强调，老师的行动是温柔坚定，不捣蛋、不搅局。