萨德入韩风波扩大 中望韩立即停止部署

（联合早报网讯）中国和韩国因萨德（THAAD，末段高空区域防御系统）入韩引发的外交风波仍在扩大。中国外交部发言人耿爽今天（6日）在记者会上重申，希望韩方能立即停止萨德的部署进程，避免在错误的道路上越走越远。

中国外长王毅周三（4日）罕见地会见访华的七名韩国在野党议员，而中国广电总局却拒绝韩国驻华大使金章洙商谈“限韩令”的请求，被韩媒认为是“拉拢外交”，离间韩国政府与在野党的关系；韩国外交部昨天（5日）召见中国驻韩大使邱国洪，就中国的“限韩令”表达不满。

韩国《韩民族新闻》5日更引述外交人士4日透露，去年年底中国外交官员访韩时秘密会见三星、乐天等韩国企业代表，称一旦完成萨德部署，中国可能采取接近断交的措施。

为应对来自朝鲜的核武和导弹威胁，韩国总统朴槿惠2016年7月决定在韩国部署美国萨德反导系统。但中国认为，萨德入韩将使中国的导弹受到美国军方的精确监控，损害中国国家安全利益。

中韩关系由此急转直下，两国部长级交流几乎处于中断状态，双边经贸和人文交流也受到明显影响。据韩国媒体报道，原定于2016年12月举行的中韩两国议会定期交流活动也被中国单方面推迟，原定中国全国政协与韩方交流、甚至两国围棋交流活动也都接到了中方突然取消日程的通知。

针对中国限制韩国影视剧和艺人进入中国市场等“限韩令”，耿爽2016年11月曾表示，他没有听说过“限韩令”。在今天的记者会上，耿爽回应相关问题时表示，中国对中韩两国间的经贸合作、人文交流“持积极开放态度，但同时这种合作交流也需要民意基础”。

有关分析认为，耿爽的潜台词是：韩国政府推进部署萨德系统影响到中国民众对韩国的看法，导致中韩交流缺乏民意基础。这也等于默认中国针对萨德入韩采取了“限韩令”等反制措施。

至于为什么中国近日与韩国在野党积极接触，却与韩国官方接触较少，耿爽今天称，中方在萨德问题上的立场，无论对韩国政府、执政党还是其他党派，传递的信息都是一致的。

据韩联社今天报道，韩国民调机构盖洛普韩国公布的调查结果显示，韩国民众对最大在野党共同民主党的支持率达40%，位居榜首，执政的新世界党支持率仅为12%。

中国安全问题专家袁铁成今天对《联合早报》分析，中国有意疏远坚持部署萨德的韩国现政府，主动接触反对部署萨德的韩国在野党议员，表明中国对韩国现政府放弃萨德已经不抱希望，因此转向争取有望赢得下次总统大选的韩国在野党，促使下届韩国政府放弃萨德入韩。但如果新一届韩国政府仍坚持部署萨德，中韩关系将面临“大麻烦”。

人民日报社下属的《环球时报》今天报道，辽宁社会科学院研究员吕超说，韩国最近对中方所谓“限韩令”十分不满，在野党议员的访华之行更是引发政府反弹，所以韩国的确有可能在此时对中国采取报复措施，甚至不排除采取一些极端方式，如中止中韩自贸区合作、减少韩国大型企业对华投资等。

吕超认为，鉴于当下韩国对中国的依赖远大于中国对韩国的依赖，韩国对中国的反制措施不仅无济于事，还会使韩国自食恶果，蒙受更大的经济损失，并使中韩关系雪上加霜，变得更加不可收拾。