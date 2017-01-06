中国外交部回应“特朗普上任后中美是否会贸易战”

（联合早报网讯）中国外交部发言人耿爽今天（6日）表示，中美经贸合作不仅造福两国和两国人民，而且有利于世界经济的发展。

中新社报道，在当日的例行记者会上，有记者问：有报道称，中国正在审查一些大型知名的美国公司。如果特朗普就任下届美国总统后对中国输美产品征收惩罚性关税引起两国贸易战争，中国会以反垄断或税收政策整治这些美国企业。请问发言人对此有何评论？

耿爽说：第一，中美经贸合作的本质是互利共赢的。中美经贸合作不仅造福两国和两国人民，而且有利于世界经济的发展。中美都是世界产业链和价值链的重要组成部分。中美之间如果出现经贸问题，其影响不仅对中美两国，对价值链上的很多其他国家也都会造成影响，所以中美之间维持良好的经贸关系，符合两国和国际社会的共同利益。第二，中国欢迎各国企业，包括美国企业在华投资兴业，但同时外国企业在华经营也必须遵守中国的法律法规。这一点是非常明确的。

有记者问：据美国国务院官网消息，美国务卿克里向奥巴马总统提交了卸任备忘报告。报告称，在当今世界，美中关系是美对外双边关系中最重要的一组。美中在应对一系列全球挑战上扩大合作。报告也承认，中美双方仍存在分歧。中方对此有何评论？

耿爽表示，中国赞成克里对这些年中美关系取得重要成果的积极评价，并透露中国外交部长王毅昨天在与克里通电话时，对克里为此作出的贡献也表示了赞赏。

耿爽说，中国历来认为，中美关系的重要性超越双边范畴，攸关两国人民的福祉和亚太地区乃至世界的和平稳定与发展繁荣。一个稳定发展的中美关系是两国人民和国际社会的共同期待。

他还指出，中方愿与美国现任和下一届政府一道，秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢原则，拓展合作，管控分歧，推动两国关系在新的起点上不断取得进展，造福两国和其他各国人民。