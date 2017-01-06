香港故宫争议不断 林郑月娥：港府未违反程序公义

（联合早报网讯）香港政务司长林郑月娥还未辞职参选特首就遇到重重障碍，包括香港故宫文化博物馆未动工已争议不断，她向非建制派立法会议员还击，强调港府未违反程序公义；另外，问责高官的加薪建议在财委会被“拉布”。

港媒近日发现，被视为下届特首热门人选的林郑月娥及曾俊华，曾先后到深圳会唔港澳办高官，《星岛日报》更引述消息透露，林郑将于下周四（12日）宣布辞职参选；至于曾俊华则休假将完，辞任财政司长一事却仍未获批。

无论林郑月娥还是曾俊华，均对有关报道不予置评。而在今天立法会内务委员会特别会议上，有议员质问林郑，香港故宫文化博物馆是否为其个人选举工程护航，要延续特首梁振英路线。

林郑回应说：“我是一个喜欢采取主动的官员，近年处于领导位置比较有为，希望为香港人多做事。”她说，今天非讨论特首选举议题，虽然她没选举经验，但认同在选举期间，最好不要发生具争议性的事。

身兼香港西九文化区管理局董事局主席的林郑首次披露，在区内兴建香港故宫的构想，始于2015年9月与北京故宫博物院院长的闲谈。港府其后向北京提出建议，并就资金安排接触香港马会。

她强调，将于下周一（9日）起展开的六周公众咨询，并非“补镬”（因被批评“零咨询”而采取补救措施），也非后知后觉，而是计划的一部分。她说，自上月底公布该项目后，社会反应正面及积极，因此不须道歉。

她澄清，如果在毫无基础的情况下作公众讨论，会令其中一方利益相关者认为不适合及尴尬，而非单单针对中央政府。她重申，筹建过程有理由和理据须保密，但之后非常乐意高透明交代。

非建制派则继续质疑林郑，是凭什么认为港人同意将香港故宫设于西九？她回应说，有关决定并非基于个人主观判断，而是有基础的判断，“如果作为特区官员不愿意为香港作判断，香港难以发展。”

建制派虽支持香港故宫计划，但新民党议员田北辰在会议后表示，担心日后凡涉及大陆高层次的项目，都不能让港人表达意见。他也批评这次处理手法欠佳，令人失望。

林郑月娥这次未经公众咨询便拍板在西九兴建香港故宫，在香港社会引爆争议；今天起港铁中环站的大型广告版，变成了一幅为官方“故宫全接触”活动做宣传的“故宫壁”，也引起公众哗然。

另一方面，港府早前提出调高下届问责高官薪酬12.4%，但在民主派反对下，于12月中旬的政制事务委员会遭否决。今天，有关议程“硬闯”财委会申请拨款，激进泛民和自决派发起“拉布战”阻延。

有关拨款倘获通过，政务司长的现金薪水会由33万港元（6万1000新元）上调至37.1万港元；财政司长由32万加至35万9000港元；局长薪水由29万8000加至33万5000港元。