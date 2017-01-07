非法运输受保护动物 河北马戏团团长囚10年

（联合早报网讯）中国河北沧州一马戏团两名团长，由于老虎、狮子没有相关的巡演运输手续，近日被以“非法运输珍贵、濒危野生动物”罪，分别被判处有期徒刑10年及8年，被告已经上诉。

据星岛日报报道，判决书称，河北沧州市东光县国豪马戏杂技艺术团团长李荣庆、执行团长李瑞生，二人在去年5月至7月，在明知没有办理运输野生动物相关手续的情况下，使用货车将老虎、狮子、黑熊、猕猴等动物从安徽省宿州市，运输至辽宁沈阳市。上述动物都是中国重点保护野生动物。

法院援引相关法例，指有关团长非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品、情节特别严重的，处10年以上有期徒刑。

然而马戏团团长的代理律师宋杨称，此案中“运输”野生动物是出于演出需要，有别于收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物罪当中的“运输”概念。另外马戏团从事合法表演，并有相关营业执照和营业性演出许可证，也未对野生动物造成损害。

此案判决受到网友质疑，“对百姓那倒真是严刑峻法啊，对贪官却已经免死……。”、“奇葩案例那么多……主观原因是法官专业素质差……他们只会机械理解适用法律，甚么刑法谦抑性精神、罪刑法定罪责刑相一致原则他们都不懂。”